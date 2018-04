Taekwondo | Mondiali Junior Hammamet 2018 | Cosimo Dell’Aquila e Sofia Zampetti ad un passo

Taekwondo - Mondiali Juniores 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Sarà composta da 18 atleti la pattuglia italiana che partirà alla volta di Hammamet, dove tra lunedì 9 e venerdì 13 aprile andranno in scena i Mondiali Junior 2018 di Taekwondo. Dieci uomini e otto donne andranno a caccia delle medaglie iridate per consolidare la crescita di un movimento alle prese con un ampio ricambio generazionale per restituire all’Italia una rappresentanza importante alle prossime Olimpiadi. Alessia Sturari e Sofia ...

Taekwondo - Mondiali Juniores 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Tunisia sarà il teatro del Taekwondo a cavallo tra le due settimane successive alle festività pasquali. Hammamet, infatti, si prepara ad ospitare sia il torneo di qualificazione per gli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires sia i Mondiali Juniores 2018, a loro volta qualificanti per gli YOG. I migliori giovanissimi atleti delle varie categorie in ambito internazionale andranno a caccia delle medaglie iridate per dare linfa al proprio ...