Svastiche e scritte razziste sui muri della scuola | il giudice li condanna a leggere libri

Scritte e Svastiche contro la scorta di Aldo Moro sulla targa di via Fani : Roma, 21 feb. , askanews, 'Oltraggiata la memoria degli agenti di Aldo Moro uccisi in via Fani . Un insulto per tutti i cittadini, i romani e gli italiani'. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma ...

Aldo Moro - “A morte le guardie”. Imbrattata con scritte e Svastiche la targa di via Fani a Roma : “A morte le guardie“: questa la scritta comparsa in via Fani nel luogo in cui il 16 marzo 1978 vennero trucidati gli uomini della scorta di Aldo Moro e il politico Dc venne rapito. La scritta, in vernice nera e con a lato disegnate una svastica e una runa, è stata trovata questa mattina intorno alle 7.15 disegnata sul basamento di cemento della lapide commemorativa della strage nella quale trovarono la morte il maresciallo dei ...