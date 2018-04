SuperEnalotto | doppietta di 5 nel Lazio

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018). La fortuna si ferma ancora nelcon il: nell’ultimo concorso sono stati centrati due 5 da 36.367,31 euro ciascuno. A Roma, presso la Tabaccheria Maya di via della Corazzata 61, in località Lido di Ostia, con la stessa schedina un fortunato giocatore ha centrato un 5, due 4, quattro 3 e un 2, per una vincita complessiva di oltre 37mila euro. L’altro 5, invece, è stato realizzato a Rocca di Papa (Roma), presso la Tabaccheria Guidi di via Frascati 3. Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, a 126,3 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e il quinto nella storia del concorso. La sestina esatta è stata realizzata l’ultima volta l’1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre nel, riferisce Agipronews, il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due ...