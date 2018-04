Su Rai2 arriva TECHESAI il primo quiz in diretta su Facebook e Instagram

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 7 e 14 aprile : con il 200° episodio arriva la sorella di Nell : Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 . L' episodio in onda stasera costituisce il 200° della longeva serie crime, spin-off di NCIS , in onda su CBS dal 2010, e vede il team di Sam e Callen alle prese con un camion sospetto. La polizia di frontiera fra Messico e Stati Uniti blocca sulla strada un gruppo di militanti armati, legati al movimento jihadista di Tahrir al-Sham, che stanno cercando di attraversare il confine, ...

È arrivata la felicità 2 cambia rete e giorno di messa in onda - anticipazioni 6ª puntata su Rai2 con doppio matrimonio : È arrivata la felicità 2 cambia rete e giorno di messa in onda. Il drastico calo di ascolti della fiction, che alla terza puntata ha racimolato poco più di due milioni e mezzo di spettatori, ha spinto Rai1 ad un radicale cambio di palinsesto per la serie con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Sono stati per la precisione 2 milioni e 709mila, con uno share dell'11%, i telespettatori che hanno seguito mercoledì 7 marzo il terzo ...