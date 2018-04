Napoli - Studentessa suicida da tetto Università Monte Sant'Angelo/ Giorno laurea ma non aveva finito gli esami : studentessa 26 anni suicida in Università Napoli Monte Sant'Angelo il Giorno di laurea: non aveva finito esami. Si lancia da tetto facoltà Geologia.

Studentessa suicida a Napoli : Giada - 26 anni - aveva detto 'mi laureo oggi' - ma era indietro con gli esami : di Domenico Zurlo Troppo forti il disagio e la vergogna per la mancata laurea, nel giorno in cui i parenti avrebbero dovuto festeggiarla e che invece l'ha distrutta: Giada Di Filippo , una Studentessa ...

Napoli - Studentessa suicida a Monte Sant'Angelo : 'Rinviate le elezioni studentesche' : A causa della tragedia che ha colpito pochi minuti fa la Federico II, la Confederazione degli Studenti ha chiesto di rinviare le elezioni previste per domani 10 aprile e mercoledì 11 aprile. 'Alla ...

