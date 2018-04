Stop al voto degli arbitri | l’Aia perderà il 2% di peso in Figc

‘Se non firmi per lo Stop al Ceta - non ti voto’ : ecco le nostre condizioni per i partiti : di Monica Di Sisto “Mi impegno, se eletta o eletto, a bocciare la ratifica del trattato di facilitazione commerciale tra Europa e Canada (Ceta) per riaprire un dibattito in Europa sui contenuti e le regole del commercio tra Ue e il resto del mondo a partire da diritti, ambiente e coesione sociale e per impedire di subordinare, con trattati come questo, la salute, la sovranità alimentare, la salvaguardia dell’ambiente e delle condizioni di ...