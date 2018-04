Stefano De Martino Attimi di terrore nell' hotel della troupe Isola dei Famosi 2018

“Giù le mani!”. Verissimo - Simone Barbato inferocito. Ospite di Verissimo l’ex naufrago rivela tutta la verità su quello che è successo all’Isola dei Famosi e Stefano De Martino gli dà ragione. Silvia Toffanin particolarmente contrariata : La sua uscita dall’Isola dei Famosi è stata particolarmente infelice. Simone Barbato è passato alla storia come il concorrente più scorbutico della storia del reality. Dopo settimane di permanenza non è infatti riuscito a instaurare un buon rapporto con gli altri naufraghi e alla fine se ne è andato senza salutare nessuno, insomma il suo messaggio è stato chiaro e adamantino: “Con voi non voglio avere nulla a che fare”. Ovviamente la cosa ...

Isola dei Famosi - paura per Stefano De Martino : un omicidio nel suo albergo in Honduras : Una Pasqua di paura per Stefano De Martino, inviato in Honduras per conto dell’Isola dei Famosi. Nel pomeriggio di domenica 1 aprile infatti nel complesso alberghiero di Palma Real, a Jutiapa (dove è ospitata la produzione del programma), si è verificato un omicidio, proprio davanti ai clienti terrorizzati. Lo riporta il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 6 aprile. Le immagini che il ballerino pubblica sui social network però ...

Il risveglio “traumatico” di Stefano De Martino : In collegamento con l’Honduras Silvia Toffanin ha dato il benvenuto negli studi di Verissimo a Stefano De Martino. Il ballerino è apparso in video in maniche di camicia e con...

Verissimo - Stefano De Martino su Alessia e Jonathan : “Clima teso” : Alessia Mancini e Jonathan: Stefano De Martino a Verissimo rivela le news Come ogni sabato, anche oggi Stefano De Martino è intervenuto a Verissimo e ha parlato anche del rapporto conflittuale tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian, scoppiato durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Prima di tutti l’inviato del reality di Canale 5 ha svelato che pochi minuti fa (in Honduras è ancora mattina presto) la sveglia lo ...

La "frecciatina" di Bettarini a Stefano De Martino : Manca davvero poco alla fine di quest’ultima edizione del reality show e le critiche al programma L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi non si arrestano. Questa volta è di nuovo

Stefano De Martino in pericolo : lo spavento dell'inviato de L'Isola dei famosi Video : #Stefano De Martino è partito per l'Honduras da quasi tre mesi per intraprendere la nuova avventura televisiva come inviato de L'#Isola dei famosi 2018. Nell'ultimo periodo si è ampiamente parlato del suo ruolo nella trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi: non all'altezza, a detta di molti telespettatori, il napoletano per altri è la persona perfetta per guidare i naufraghi nelle varie prove alle quali vengono sottoposti nella diretta. L'ex ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - OMICIDIO NELL'ALBERGO DELLO STAFF/ Stefano De Martino presente? Tutta la verità : ISOLA dei FAMOSI 2018, dopo la paura OMICIDIO NELL'ALBERGO che lo ospita insieme al resto della produzione, Stefano De Martino rassicura tutti mostrandosi sereno sui social.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 22:02:00 GMT)

Bettarini a Striscia la notizia : ennesima frecciatina a Stefano De Martino : Cosa ha detto Stefano Bettarini a Striscia la notizia sulla prova tra Alessia Mancini e Jonathan all’Isola dei Famosi Striscia la notizia continua ad occuparsi dell’Isola dei Famosi. Dopo Lele Mora, Valerio Staffelli ha intervistato Stefano Bettarini, inviato dello scorso anno del reality show. L’ex marito di Simona Ventura ha parlato della prova tra Alessia […] L'articolo Bettarini a Striscia la notizia: ennesima ...

“Cosa è successo davvero”. Isola dei Famosi : tutta la verità sull’omicidio nell’hotel di Stefano De Martino e dello staff del reality show : Un agguato in piena regola. Un albergo, degli spari, un boss del narcotraffico, ucciso a colpi a bordo piscina. Quanto avvenuto in Honduras, nel piccolo paesino che ospita la produzione italiana de L’Isola dei Famosi, ha sconvolto il pubblico italiano che segue le avventure dei naufraghi di Cayo Cochinos. Il settimanale Spy, in edicola venerdì 6 aprile, ha rivelato come la Pasqua di Stefano De Martino e compagni sia stata segnata ...

