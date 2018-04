Stati Uniti - Trump attacca ancora le auto estere

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente (salvo ripensamenti) : Il presidente americano ha recentemente annunciato l’intenzione di ritirare le truppe spiegando che «non abbiamo ottenuto niente in Medio Oriente se non 7mila miliardi di dollari spesi in 17 anni». Ma c’è il pericolo che, una volta ritirati i militari, l’Isis possa riorganizzarsi e rialzare la testa....

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente - salvo ripensamenti - : L'accordo sul nucleare iraniano? Barack Obama lo aveva salutato come «una storica intesa». Per Donald Trump è solo «uno dei peggiori accordi mai fatti dagli Stati Uniti». Le relazioni con l'Arabia ...

Tennis : Coppa Davis - gli Stati Uniti in vantaggio 2-0 sul Belgio : ROMA - A Nashville gli Stati Uniti sono in vantaggio per 2-0 sul Belgio , privo di David Goffen , dopo la prima giornata dei quarti del World Group 2018 di Coppa Davis . John Isner ha faticato, sono ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : i risultati di venerdì 6 aprile. Stati Uniti ad un passo dalle semifinali - regna l’equilibrio sugli altri campi : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis 2018 del World Group. A Genova, sulla terra rossa ligure, Italia e Francia sono sull’1-1: al successo in cinque set di Lucas Pouille (6-3 6-2 4-6 3-6 6-1) contro Andreas Seppi, ha risposto il n.1 del Bel Paese Fabio Fognini che ha avuto la meglio nei confronti di Jeremy Chardy in quattro frazioni (6-7 6-2 6-2 6-3), vendicando la sconfitta subita ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una vittoria contro l’Olanda l’avventura a Las Vegas. Stati Uniti ai play-off : Si conclude con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Curling maschile 2018 a Las Vegas (Stati Uniti). Nell’ultimo incontro del girone gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e da coach Soren Gran, schierati sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Fabio Ribotta ed Andrea Pilzer superano l’Olanda (6-5) dello skip Jaap Van Dorp e concludono la loro rassegna iridata all’ottavo posto ...

I veri obiettivi della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti : I dazi cinesi mirano a colpire Trump e i suoi elettori: oltre alla soia, interessano anche tabacco, grano e mais. Leggi

Si inasprisce la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : Teleborsa, - Si inasprisce la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti . Il presidente USA Donald Trump punta al rialzo e valuta di imporre ulteriori dazi sulle importazioni dalla Cina per un valore ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia cede anche agli Stati Uniti e saluta ogni speranza di playoff : Le speranze dell’Italia di accedere ai playoff dei Mondiali di Las Vegas si sono spente in maniera quasi definitiva. Gli azzurri sono Stati sconfitti per 5-3 dagli Stati Uniti, rivale diretta nella corsa al sesto posto, l’ultimo utile per entrare nella fase finale della competizione. L’Italia è stata sempre costretta ad inseguire nel match, riuscendo però a rispondere colpo su colpo. Negli ultimi due end, però, gli Stati Uniti ...

Stati Uniti - batterio da incubo / Resiste agli antibiotici e presto potrebbe invadere tutto il mondo : Stati Uniti, batterio da incubo: Resiste agli antibiotici e presto potrebbe invadere tutto il mondo. Il rapporto Cdc Vital Signs lancia allarme, davvero ci saranno rischi in merito?(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:12:00 GMT)

Stati Uniti - ordini industria in recupero ma deludono attese : Recuperano gli ordinativi all'industria americani nel mese di febbraio , dopo un inizio d'anno al rallentatore, ma il dato risulta al di sotto delle attese degli analisti. Secondo il Department of ...

Stati Uniti - in calo le scorte settimanali di greggio : Diminuiscono le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa . Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al ...