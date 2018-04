Stasera in TV Streaming Diretta 9 aprile 2018 | Isola dei Famosi

Nessuna verità - film Stasera in tv 8 aprile : trama - curiosità - streaming : Nessuna verità è il film stasera in tv domenica 8 aprile 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:45. La pellicola diretta da Ridley Scott vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Nessuna verità, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Body of lies USCITO IL: 21 novembre ...

The Bourne Identity - film Stasera in tv 8 aprile : trama - curiosità - streaming : The Bourne Identity è il film stasera in tv domenica 8 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Per la regia di Doug Liman, il protagonista è Matt Damon. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Bourne Identity, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 15 novembre 2002 GENERE: Azione ANNO: 2002 REGIA: Doug Liman CAST: Matt ...

Dragon Trainer 2 - film Stasera in tv 7 aprile : trama - curiosità - streaming : Dragon Trainer 2 è il film stasera in tv sabato 7 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d’animazione è diretta da Dean DeBlois e prodotto dalla DreamWorks. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Dragon Trainer 2, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: How to Train Your Dragon 2 DATA USCITA: 16 agosto ...

Lupin III Green vs Red - film Stasera in tv 7 aprile : trama - curiosità - streaming : Lupin III Green vs Red è il film stasera in tv sabato 7 aprile 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:10. Di seguito ecco scheda, trama, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lupin III Green vs Red, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Rupan Sansei – Green vs Red GENERE: Animazione ANNO: 2008 REGIA: Shigeyuki Miya DURATA: 80 ...

Così è la vita - film Stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : Così è la vita è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Italia 1 in prima serata. Ispirato ad una storia vera, il film è il secondo lavoro scritto diretto ed interpretato dal trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Così è la vita, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Così è la vita GENERE: Commedia ANNO: 1998 REGIA: ...

12 Anni Schiavo - film Stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : 12 Anni Schiavo è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Canale 5 alle 21:10. La pellicola appartiene al genere drammatico ed è diretta da Steve McQueen, che ne ha anche curato la sceneggiatura insieme a John Ridley. E’ tratta dall’omonima autobiografia di Solomon Northup (1853) e ha vinto il Premio Oscar come miglior film nel 2014. Tra gli interpreti troviamo Chiwetel Ejiofor nel ruolo del protagonista, Michael Fassbender, ...

Johnny English - film Stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : Johnny English è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Italia 1 in seconda serata alle ore 21:10. Si tratta di un film comico inglese del 2003 che fa la parodia del genere di film d’azione dell’agente segreto James Bond. Il film è interpretato da Atkinson, Natalie Imbruglia , Ben Miller e John Malkovich. La sceneggiatura è stata scritta da scrittori di Bond Neal Purvis e Robert Wade , con William Davies , e il film è stato ...

Fast and Furious 6 - film Stasera in tv 5 aprile : trama - curiosità - streaming : Fast and Furious 6 è il film stasera in tv giovedì 5 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Il film d’azione del 2013 è diretto da Justin Lin e fa parte della celebre saga cinematografica. Protagonisti della pellicola sono ancora Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Completano il cast Michelle Rodriguez, Ludacris, Gal Gadot e Luke Evans. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune ...

Anche se è amore non si vede - film Stasera in tv 5 aprile : trama - curiosità - streaming : Anche se è amore non si vede è il film stasera in tv giovedì 5 aprile 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Si tratta di una commedia diretta e interpretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone con Ambra Angiolini. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Anche se è amore non si vede, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 23 novembre ...

The Walk - film Stasera in tv 5 aprile : trama - curiosità - streaming : The Walk è il film stasera in tv giovedì 5 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola che porta la firma di Robert Zemeckis ha come protagonisti Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley e Charlotte Le Bon. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Walk, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 22 ottobre ...

Ballistic - film Stasera in tv 4 aprile : trama - curiosità - streaming : Ballistic è il film stasera in tv mercoledì 4 aprile 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle 23:30. La pellicola d’azione è diretta da Wych Kaosayananda con protagonisti Antonio Banderas e Lucy Liu. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ballistic, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 26 settembre ...

John Q - film Stasera in tv 4 aprile : trama - curiosità - streaming : John Q è il film stasera in tv mercoledì 4 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Nick Cassavetes ha come protagonista Denzel Washington. Completano il cast Robert Duvall, Anne Heche, Ray Lotta. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV John Q, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 10 maggio ...

Fratelli Unici - film Stasera in tv 4 aprile : trama - curiosità - streaming : Fratelli Unici è il film stasera in tv mercoledì 4 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta di una commedia del 2014 con Raoul Bova, Luca Argentero, Miriam Leone e Carolina Crescentini. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Fratelli Unici, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 2 ottobre ...

Stasera in TV Streaming Diretta 2 aprile 2018 : Emigratis Report : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 2 aprile Emigratis Su Canale 5 alle 21.25 il film drammatico di Ridley Scott in prima visione tv 'Exodus - Dei e Re'. Su Italia 1 terzo ...