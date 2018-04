STAR TREK | DISCOVERY - Ecco chi interpreterà il capitano Christopher Pike!

STAR TREK : DISCOVERY - Alex Kurtzman dirigerà il primo episodio della stagione 2! : La seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY comincia a costruirsi e la crescente attesa dei nuovi episodi è decisamente giustificata. Intanto spuntano fuori il primo nome dietro la telecamera per il primo episodio, un nome già noto ai fan di questa serie. Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta!ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Una scena inedita e altre indiscrezioni sulla stagione 2!Alex Kurtzman, già produttore esecutivo ...

Ozzano Taro (PR) : biotrekking a Monte delle Vigne - per esplorare il terroir e deguSTARe i vini : Un vino non è né una bottiglia né un calice ma il prodotto del lavoro di una vigna che contiene al suo interno tutto il senso e gli aromi del terroir in cui nasce e cresce. degustare un frutto della passione di Monte delle Vigne, cantina di Ozzano Taro (PR), significa assaporare l’aroma di una filosofia di vita incentrata sul concetto di biologico e viaggiare idealmente lungo i sentieri di un contesto ambientale disteso tra il Parco Regionale ...

STAR TREK : DISCOVERY - Una scena inedita e altre indiscrezioni sulla stagione 2! : La prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY si è conclusa da poco più di un mese, ma non bisognerà molto per capire quale sarà la direzione che prenderà la storia nei prossimi episodi. Infatti durante il panel al WonderCon, tenutosi Sabato scorso, è stata mostrata una scena inedita direttamente dal season finale della passata stagione, che getta le basi di ciò che vedremo in futuro.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - I produttori commentano ...

STAR TREK - una app ti insegna a parlare in Klingon : Di tutte le lingue che è possibile studiare nel mondo, certo il Klingon mancava. Gli appassionati di Star Trek la conoscono bene, per tutti gli altri basti dire che è la lingua parlata dai guerrieri umanoidi Klingon nelle serie televisive e nei film del celebre marchio fantascientifico decollato nel 1966 con la serie tv ideata da Gene Roddenberry. Adesso è possibile avvicinarsi a quell’idioma, inventato di sana pianta dal linguista Marc Okrand e ...

STAR TREK mania : adesso puoi imparare il Klingon : Sulla piattaforma Duolingo un corso per studiare la lingua dei guerrieri umanoidi extraterrestri della storica serie nata negli anni '60. Cinque minuti per il...

STAR TREK - adesso puoi imparare il Klingon : NON SI TRATTA certo della prima 'conlang', cioè 'constructed language', lingua artificiale, che Duolingo tenta di insegnare ai suoi oltre 200 milioni di utenti nel mondo. Ci sono anche l'esperanto o l'Alto valyriano del Trono di Spade , è vero. Ma in molti aspettavano il Klingon, la lingua parlata dai guerrieri umanoidi extraterrestri in Star Trek , storico ...

STAR TREK - adesso puoi imparare il Klingon : Sulla piattaforma Duolingo un corso per studiare la lingua dei guerrieri umanoidi extraterrestri della storica serie nata negli anni '60. Cinque minuti per il...

Su Duolingo arriva il corso di klingon per i fan di STAR Trek : La prima versione codificata è contenuta nel The klingon Dictionary, del linguista americano Mark Okrand. Ad inventarla però è stato James Doohan (Scotty), per il film Star Trek del 1979 (foto: Julie Dennis Brothers/Corbis) L’insegnamento del proverbio di klingon “la vendetta è un piatto che è meglio guStare freddo” – ed è molto freddo, nello spazio (cit.) – è rimasto a mente. E fino a “Qo’noS”, che ...

La psicologia di STAR TREK : Discovery : di Susanna Raule La nuova serie di Star Trek, appena conclusa, sta facendo discutere i fan storici della serie e li sta dividendo tra pro e contro. Tra chi rimpiange i bei tempi andati e chi cerca di risolvere il problema del motore micellare impossibile, la serie offre numerosi spunti – e punti d’attrito – per nerd più o meno incalliti. Qualunque sia il giudizio sulla stagione, rispetto agli ultimi film della saga, in Star Trek: Discovery c’è ...

STAR TREK : DISCOVERY - I produttori commentano il finale e i piani per la stagione 2! : Nel season finale di STAR TREK: DISCOVERY abbiamo visto accadere molte cose, fra una tregua sofferta, redenzione e l'arrivo sulla scena della USS Enterprise di Christopher Pike. Fra un po' di nostalgia qua e là e un futuro radioso per la serie, i produttori Gretchen J. Berg, Aaron Harberts e Alex Kurtzman hanno commentato in una serie di interviste il season finale, dall'arrivo della famosa nave della Flotta Stellare fino ai piani per la seconda ...

Doug Jones : un attore - mille creature. Dai fantasy di Del Toro a STAR Trek : È un destino bizzarro, più strano delle creature che interpreta, quello di Doug Jones, protagonista di La forma dell’acqua, in sala dal 14 febbraio. Proprio questo film è emblematico della sua storia: mentre la pellicola di Guillermo del Toro ha conquistato la bellezza di 13 nomination agli Oscar 2018, Jones è rimasto escluso dalle candidature, così come in tutta la sua carriera non risulta nemmeno un riconoscimento ufficiale per tante ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x15 "Will You Take My Hand?" (SEASON FINALE) : La prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY si è conclusa con il quindicesimo episodio, un season finale molto modesto e logico riguardo alla storia principale, anche se con lievi e forzate sfumature, con una finestra molto piacevole e nostalgica sugli eventi della prossima stagione. Diretto da Akiva Goldsman (Context is for Kings) e scritto da quest'ultimo assieme ai produttori Gretchen J.Berg e Aaron Harberts, "Will You Take My Hand?" è stato un ...

Quando la trama di un episodio di STAR TREK viene pubblicata - per errore - da una rivista scientifica : Viaggiare alle velocità, uguali a quelle di Star Trek, potrebbe essere davvero devastante per noi esseri umani. É quello che "dimostra" un'ennesima bufala

STAR TREK : DISCOVERY - Una disperata missione per il destino della Federazione : Cari lettori, questa sera su CBS All Access arriverà il quindicesimo e ultimo episodio della prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY, chiudendo un ciclo estremamente affascinante, specialmente in questa seconda parte. L'episodio, dal titolo "Will You Take My Hand?", sarà incentrato sulla disperata missione su Qo'Nos, pianeta natale dei Klingon, guidata dal nuovo capitano della DISCOVERY, Philippa Georgiou, le cui tattiche saranno un sicuro ...