Spread Btp Bund chiude in calo a 126

ANSA, - ROMA, 6 APR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 128 punti base dai 126 punti di ieri. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro si attesta all'1,77%. 6 aprile 2018

Spread Btp chiude in calo a 124 punti : ROMA, 4 APR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 124 punti base dai 129 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro scende all'1,73%.

BTP brillano in seduta - Spread e tasso 10 anni aggiornano minimi : Lo spread con il Bund e il tasso del decennale aggiornano i recenti minimi , su flussi di acquisto che continuano a ignorare le incertezze legate alla politica.

Spread Btp Bund apre stabile a 129 punti : ANSA, - ROMA, 3 APR - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre in stabile a 129 punti , sugli stessi livelli della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale è all'1,79%.

Spread Btp chiude in calo a 129 : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni chiude in calo a 129 punti base da 133 di ieri, con un rendimento all'1,78%.

BTP aprono in rialzo su Fed meno dura previsto - Spread 135 pb : ... che sembra beneficiare, insieme al resto del comparto del reddito fisso europeo, della minore aggressività mostrata dal comitato di politica monetaria di Federal Reserve.

Spread Btp chiude a 133 punti base : ROMA, 21 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 133 punti base dai 131 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,92%.

ANSA, - ROMA, 20 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 131 punti base da 139 di ieri, col rendimento del decennale del Tesoro all'1,88%. 20 marzo 2018

Spread Btp/Bund apre in calo a 138 punti : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Apertura in lieve calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 138 punti contro i 139 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari all'1,96%.