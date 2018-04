“Spaccategli le gambe!” disse il papà al figlio che giocava a calcio

wired

(Di lunedì 9 aprile 2018) Davanti all’Istituto Russell-Moro di Torino, venerdì 6 aprile, un professore è stato picchiato da due persone giunte insieme al padre di uno studente che era stato mandato dal preside. Una resa dei conti. Una missione punitiva nei confronti di un professore reo di aver dato una punizione per un ritardo. A Venaus, un piccolo comune di meno di mille abitanti sempre in provincia di Torino, sabato 7 aprile si disputava una partita tra due squadre appartenenti alla categoria esordienti, Venaus-Lascaris, si tratta di ragazzi nati nel 2006, dodici anni o poco meno. Un genitore sugli spalti urla di spaccare le gambe agli avversari, ma non si limita a questo. Insulta l’arbitro, il guardalinee e tutto quello che è insultabile. Grida così tanto che l’allenatore della squadra locale decide di ritirare la sua squadra. Più tardi la società del Venaus ha diffuso un post nella sua pagina Facebook, ...