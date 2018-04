Sophie Kasaei | la star di Geordie Shore parla di quella notte con Pauly D

news.mtv

: La coppia Sophie Kasaei e Pauly D ci fa impazzire di gioia! ?????? #GeordieShore #JerseyShore - mtvitalia : La coppia Sophie Kasaei e Pauly D ci fa impazzire di gioia! ?????? #GeordieShore #JerseyShore - mtvitalia : Pauly D, Chloe Ferry, JWoww, Sophie Kasaei, Snooki... tutti insieme sono un cast da sogno! ?? #GeordieShore… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Per festeggiare il ritorno di Jersey– la Family Vacation è in onda tutti i giovedì alle ore 2:00 e il venerdì alle 22:50 con la replica doppiata su MTV (Sky 133) e in streaming su NOWTV – settimana scorsa la gang era volata a Londra per incontrare per la prima volta il cast di. arc id=”e50f4584-cda2-4df3-a190-345117b30ed3″ Vedere tutti insieme i ragazzi dei miticiè stato fantastico, maD hanno reso il tutto ancor più emozionante uscendo dalla serata in discoteca mano nella mano. Adesso Soph hato dicon il dj di Jersey: “Ci siamo divertiti un sacco ad uscire tutti insieme, c’erano anche Snooki e JWoww” ha detto al DailyOnline. “Sono single e posso fare quello che voglio. Non sono in una relazione e quindi mi diverto“. E suD ha aggiunto: ...