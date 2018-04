“Sono bisex | l’ho scoperto così” Confessioni proibite da Massimo Giletti | sotto gli

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un’intervista che, viste le premesse, sicuramente non poteva essere banale. Difficile d’altronde immaginare il contrario se di mezzo c’è una delle regine indiscusse dell’eros italiano, ospite di Non è L’Arena dove da diverse settimane a questa parteritaglia degli spazi per investigare nel mondo del proibito, coinvolgendo tanto esperti e sessuologi quanto chi l’hard lo conosce da vicino, avendo scelto delle carriere ben precise. Ultima in ordine cronologico a presentarsi di fronte ai microfoni del conduttore è stata Michelle Ferrari, nome d’arte di Cristina Ricci, attrice pornografica e scrittrice originaria di La Spezia e che oggi ha 34 anni. La donna ha raccontato la sua vita “proibita” senza filtri, spiegando anche il suo approccio a certi locali e il rapporto particolare che ha con il sesso, sia con gli ...