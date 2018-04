SONDAGGI POLITICI | LEADER & GOVERNO Di Maio al 45% | Salvini supera Gentiloni | crollo

SONDAGGI POLITICI : quale alleanza di Governo?/ M5s-Lega al 46% - l'alternativa è tornare al voto : Sondaggi Elettorali Politici, quale alleanza di Governo? Ultime notizie e scenari, M5s-Lega al 46%: ritorno alle Elezioni la miglior alternativa.

SONDAGGI POLITICI : quale alleanza di Governo?/ M5s-Lega al 46% - l’alternativa è tornare al voto : Sondaggi Elettorali Politici, quale alleanza di Governo? Ultime notizie e scenari, M5s-Lega al 46%: ritorno alle Elezioni la miglior alternativa, bocciata esecutivo Centrodestra(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:17:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI : Lega al 20% - M5s vola al 34% : Se si votasse ora, la Lega si avvicinerebbe al muro del 20%, scavalcando il Partito Democratico. Ma una maggioranza parlamentare sarebbe comunque lontana.Continua a leggere

SONDAGGI elettorali politici : M5S vola - Luigi Di Maio il preferito come Premier Video : Ad un mese di distanza dalle elezioni politiche, sono molti gli istituti di ricerche che hanno intervistato i cittadini, per verificare come sono cambiate le intenzioni di voto ai partiti [Video]. Rispetto al mese scorso si registrano parecchi cambiamenti, specie al vertice, dove oltre all’allungo del #M5S, c’è da segnalare il sorpasso da parte di Lega Nord sul #Pd, che ha perso addirittura un bel po’ di terreno. A re vi riportiamo tutti i dati ...

SONDAGGI POLITICI : governo Lega-M5S il più quotato - gradimento Salvini al 40% : Sondaggi politici: gli italiani non credono che le consultazioni porteranno a breve la formazione di un nuovo governo. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggio condotto da Swg, "Verso un nuovo governo": secondo gli elettori ci vorrà almeno un mese prima che il quadro politico sia meglio delineato, nonostante siano già passati oltre 30 giorni dalle elezioni del 4 marzo. Salgono le quotazioni di un governo a guida Lega-M5S: dal 38% di marzo, ...

SONDAGGI Politici/ Governo o nuove Elezioni? M5s al 33% - Lega supera il Pd : crollo Berlusconi : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:25:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI : elettori M5s contrari a un governo con Berlusconi - leghisti dicono no al Pd : Un Sondaggio realizzato da Demopolis evidenzia come gli elettori del M5s siano favorevoli a un accordo con la Lega ma ritengano la peggior ipotesi possibile un esecutivo con al suo interno anche Forza Italia. Gli elettori della Lega, invece, vorrebbero un governo con il M5s ma si dicono fortemente contrari a un'alleanza con il Pd.Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ Nuovo Governo : il 28% sceglie M5s-Lega - nuove elezioni meglio di accordi con Berlusconi : SONDAGGI POLITICI Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:30:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI elettorali : Lega Nord stacca PD - vola il M5S Video : L’istituto di ricerche IPSOS ha pubblicato nuovi #Sondaggi politici. Il quadro è mutato rispetto ai risultati delle scorse elezioni, con un avvicendamento alle spalle del Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico, infatti, si è visto superare da #Lega Nord, che ha addirittura allungato nel corso delle ultime settimane. La crescita sembra destinata a continuare, così come sembra non volersi arrestare l’incremento dei grillini. Di to vi ...

SONDAGGI Politici/ Governo Lega-M5s - i punti del programma da ‘tagliare’ : RdC - Fornero e… : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per consentire l'accordo Salvini-Di Maio. Tra reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero..(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:04:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI elettorali : Lega Nord stacca PD - vola il M5S : L’istituto di ricerche IPSOS ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Il quadro è mutato rispetto ai risultati delle scorse elezioni, con un avvicendamento alle spalle del Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico, infatti, si è visto superare da Lega Nord, che ha addirittura allungato nel corso delle ultime settimane. La crescita sembra destinata a continuare, così come sembra non volersi arrestare l’incremento dei grillini. Di seguito vi ...

Ultimi SONDAGGI elettorali politici : ripresa PD - leggero calo del M5S Video : Il mese di marzo è ormai in archivio e l’istituto Index Research ha pubblicato gli Ultimi sondaggi politici. Quello che emerge è una sorta di stallo al vertice, dove si segnala un lieve calo nelle intenzioni di voto [Video] da parte del Movimento 5 Stelle. Dopo settimane in retromarcia, torna a far registrare un incremento il Partito Democratico, che rimane comunque alle spalle di Lega Nord. Di to andremo a scoprire l’attuale situazione, ...

Ultimi SONDAGGI elettorali politici : ripresa PD - leggero calo del M5S : Il mese di marzo è ormai in archivio e l’istituto Index Research ha pubblicato gli Ultimi sondaggi politici. Quello che emerge è una sorta di stallo al vertice, dove si segnala un lieve calo nelle intenzioni di voto da parte del Movimento 5 Stelle. Dopo settimane in retromarcia, torna a far registrare un incremento il Partito Democratico, che rimane comunque alle spalle di Lega Nord. Di seguito andremo a scoprire l’attuale situazione, ...

SONDAGGI POLITICI del 29 marzo di Index Research Video : Nella serata di ieri, durante la trasmissione Piazzapulita di La7, sono stati diffusi i #Sondaggi politici dell'istituto #Index Research. Oltre alle percentuali relative alle intenzioni di voto a fine marzo, sono state pubblicate alcune interessanti slide circa l'opinione degli italiani sul futuro governo. Intanto, è stato ufficializzato il calendario delle consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo. In data mercoledì 4 aprile, Sergio ...