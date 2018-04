Sole di primavera | come esporsi senza rischi per la salute

Arriva la primavera : un weekend all'insegna del Sole in (quasi) tutta Italia : La primavera è finalmente Arriva ta. Sarà un weekend all'insegna del sole , con temperature in aumento in tutta Italia . La rimonta dell'alta pressione verso l' Italia e il Mediterraneo centrale favorisce un deciso miglioramento del tempo e una fase di tempo stabile primaverile che accompagnerà fin quasi alla fine della giornata di domenica. In particolare, oggi e domani splenderà il sole in gran parte del Paese, con ...

Salute - il dermatologo : “Occhio al Sole di primavera - rischi come in estate” : Tanta voglia di primavera e di tintarella, occhio, però, a non esagerare, perché non è vero che il sole primaverile non è così dannoso per la pelle come quello estivo. Lo spiega il professor Antonio Costanzo, responsabile dell’Unità operativa di Dermatologia di Humanitas e docente di Humanitas University. “Il sole di primavera non solo non è innocuo – sottolinea – ma può essere anche più dannoso rispetto a quello estivo, ...