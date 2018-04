Sole di primavera : come esporsi senza rischi per la salute : In città, al parco, al mare, le occasioni per esporsi al Sole di primavera sono svariate. Ma se l’esposizione ai raggi solari non avviene correttamente, i rischi per la salute sono in agguato. Gli effetti nocivi possono essere permanenti e dannosi e tra questi: eritemi, reazioni fotoallergiche, fototossiche, invecchiamento cutaneo precoce e melanomi. La parola d’ordine è prudenza. Le regole basilari da seguire sono semplicissime: evitate ...

Primavera instabile : weekend Soleggiato - ma da domenica sera torna la pioggia : weekend con il sole, ma da domenica 8 torna la pioggia. "Passati gli effetti della prima perturbazione di aprile ci aspetta una fase stabile e soleggiata almeno fino a domenica sera quando poi tornerà ...

Arriva la primavera : un weekend all'insegna del Sole in (quasi) tutta Italia : La primavera è finalmente Arrivata. Sarà un weekend all'insegna del sole, con temperature in aumento in tutta Italia. La rimonta dell'alta pressione verso l'Italia e il Mediterraneo centrale favorisce un deciso miglioramento del tempo e una fase di tempo stabile primaverile che accompagnerà fin quasi alla fine della giornata di domenica. In particolare, oggi e domani splenderà il sole in gran parte del Paese, con ...

Salute - il dermatologo : “Occhio al Sole di primavera - rischi come in estate” : Tanta voglia di primavera e di tintarella, occhio, però, a non esagerare, perché non è vero che il sole primaverile non è così dannoso per la pelle come quello estivo. Lo spiega il professor Antonio Costanzo, responsabile dell’Unità operativa di Dermatologia di Humanitas e docente di Humanitas University. “Il sole di primavera non solo non è innocuo – sottolinea – ma può essere anche più dannoso rispetto a quello estivo, ...

Primo giorno di primavera 2018 - frasi auguri su WhatsApp per celebrare i giorni di Sole - : Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo luna , Oscar Wilde, Sera primaverile. Seguo un ...

Stop al Sole di primavera - torna il maltempo : allerta gialla : Un'allerta meteo gialla è prevista per domani, 20 marzo, in buona parte della Sicilia. La nota della Protezione Civile. Ecco dove.

Previsioni Meteo - nella “Giornata internazionale della donna” esplode la Primavera : Sole e clima mite in tutt’Italia : 1/7 ...

Primavera - Juventus-Napoli 2-3 : la rimonta sfuma - ma Del Sole brilla! : TORINO - La madre di tutte le partite di campionato, seppur nella sua versione 'Primavera', va al Napoli. La Juventus non si ripete dopo il derby vinto contro il Torino e cede in casa alla formazione ...