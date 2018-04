Sneakers | i 5 modelli più cool di Aprile

gqitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) Se questo è stato il mese di svolta della bella stagione, anche ledine risentono in quanto a stile: perdono la pesantezza estetica dell’inverno per abbracciare silhouette più snelle e leggere. Ecco le 5piùdi questo mese. 1. New Balance 247 Deconstructed Questa sneaker dal design pulito si distingue per le tecniche di lavorazione artigianali. È caratterizzata da un collare della tomaia destrutturato e dal tallone in pelle premium. La tomaia tubolare è realizzata completamente in tessuto “knitted” che facilita la calzata, proprio come se fosse una slip-on. La NB 247 Deconstructed è leggerissima e molto ammortizzata grazie all’intersuola REVlite. Diverse le varianti colore. Prezzo consigliato 100€ Leggi anche Le sneaker New Balance che celebrano Black Panther 2. Puma #Avid Questa sneaker s’ispira agli strati e ai livelli della city life. #Avid è ...