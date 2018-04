Smartphone per tutti i gusti e non solo in offerta su Lightinthebox

Smartphone con un notch? Superati - ecco ZTE Iceberg con doppio notch e spigoli in vetro : ZTE Iceberg è un nuovo Smartphone mostrato sul sito della IF World Design Guide, con doppio notch e spigoli in vetro. Nella stessa occasione è stato mostrato anche ZTE XRAY6, meno avveniristico e con lettore di impronte sotto al vetro posteriore. L'articolo Smartphone con un notch? Superati, ecco ZTE Iceberg con doppio notch e spigoli in vetro proviene da TuttoAndroid.

Gli Smartphone emettono troppe radiazioni - ecco la lista nera dei device più pericolosi : Nonostante allo stato attuale non esistano degli studi scientifici indipendenti in grado di dimostrare lo stretto legame tra i campi magnetici emessi dagli smartphone e l'insorgenza di patologie anche ...

Raggi : «Atac deve rimanere pubblica». Nuovi servizi per Smartphone e app : «Questo è un altro piccolo passo per il risanamento di Atac, che deve rimanere pubblica». Così la sindaca Virginia Raggi ha presentato i Nuovi 1000 parcometri Atac. Il...

Come scegliere un caricabatterie per Smartphone senza fili : I modelli migliori segnalati da Wirecutter e The Verge, scelti in base a velocità e prezzo; vanno bene sia per gli iPhone 8 e X che per vari dispositivi Android The post Come scegliere un caricabatterie per smartphone senza fili appeared first on Il Post.

Smartphone Android in offerta oggi 8 aprile : Nokia 8 - Huawei P10 - Sony Xperia XZ2 - Xiaomi Mi A1 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 5 aprile su store online sono: Nokia 8, Huawei P10, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi A1 e Redmi 5 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 aprile: Nokia 8, Huawei P10, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi A1 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone per scattare foto : i migliori da comprare : Uno Smartphone deve saper scattare ottime foto ed avere una fotocamera in grado di immortalare attimi indimenticabili. Sono sempre più le persone che cercano proprio questa caratteristica in un telefono: scegliere lo Smartphone con la migliorie fotocamera in assoluto è molto difficile, ma non impossibile. I migliori Smartphone per fare foto sono dotati di un sensore fotografico che viene sfruttato al meglio dalla parte software: bisogna tenere ...

Xperia XZ2 è lo Smartphone con la batteria migliore : Chi cerca uno smartphone dalle prestazioni eclatanti e dall’autonomia insuperabile dovrebbe prendere in considerazione l’Xperia XZ2 di Sony: è questa la conclusione di uno studio di Strategy Analytics, indipendente ma commissionato dalla stessa Sony per comparare l’autonomia dei suoi ultimi gadget presentati al Mobile World Congress di Barcellona a quella dei dispositivi che più hanno avuto successo sul mercato negli ultimi ...

Smartphone - scattare troppe foto ci fa perdere i ricordi : L'esperto: "Siamo così distratti dal gesto di dover immortalare un evento che togliamo a quell'evento proprio la possibilità di essere ricordato"

Launcher Oreo 8.1 permette di personalizzare lo Smartphone con lo stile Android 8.1 Oreo : Launcher Oreo 8.1 è un'applicazione che permette di personalizzare l'aspetto del dispositivo mobile con lo stile di Android 8.1 Oreo. Tra le funzionalità offerte dal Launcher sono presenti lo swipe in alto per accedere alle app, il drawer con le app recenti, la barra di scorrimento A-Z, il supporto alle icone circolari, numerosi temi, sfondi e icon pack, la possibilità di nascondere o bloccare app specifiche. L'articolo Launcher Oreo 8.1 ...

A Milano i servizi di assistenza personalizzati arrivano sullo Smartphone : ... così come tutte le Società di Reale Group, è da sempre attenta ad intercettare prontamente le evoluzioni, tecnologiche e di contenuto, che in modo sempre più sistematico caratterizzano il mondo del ...

Dipendenza da Smartphone? I consigli dello specialista per rilevarla e combatterla : Con l'evoluzione della tecnologia e la possibilità di rimanere perennemente connessi a Internet, vale la pena affrontare l'argomento della Dipendenza da smartphone: ecco i consigli dello specialista su come individuarla e combatterla. L'articolo Dipendenza da smartphone? I consigli dello specialista per rilevarla e combatterla proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P20 Pro : qualità fotografica elevata per uno Smartphone : Oggi vi presentiamo la Recensione completa dell’attesissimo top di gamma di Huawei: il P20 Pro. Come recita il titolo ci troviamo di fronte ad uno smartphone che potremmo considerare il miglior camera phone del momento. Huawei d’altro canto per sottolineare il deciso passo in avanti del suoi top di gamma ha abbandonato il classica numerazione progressiva dei suoi smartphone (iniziata dal Huawei P6 del 2014) ed è passata ...

