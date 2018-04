: Siria, almeno 70 civili uccisi a Douma Medico: “Bomba al cloro sulla città” I ribelli chiedono di negoziare la resa - petergomezblog : Siria, almeno 70 civili uccisi a Douma Medico: “Bomba al cloro sulla città” I ribelli chiedono di negoziare la resa - RaiNews : Siria, missili sull'aeroporto militare. Media locali: sono americani ? - sputnik_italia : Crisi siriana, #Mosca sicura: #USA vogliono impedire la #ritirata degli islamisti da #Douma -

"La Storia registrerà questo come il momento in cui il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha adempiuto al proprio dovere o ha dimostrato il suo totale e completo fallimento nel proteggere il popolono. In ogni caso, gli Stati Uniti risponderanno" al presunto attacco chimico nella città di Duma. Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu,Nikki Haley,durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza "Il mondo deve vedere che giustizia è fatta" in, ha precisato.(Di lunedì 9 aprile 2018)