Siria | Trump non esclude alcun opzione | ' Attacco chimico odioso'

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi - anche iraniani. Trump : importanti decisioni entro 24-48 ore : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera lanciati da jet al di fuori dello spazio aereo Siriano e Damasco sostiene di averne a...

Siria - Trump : «Atrocità non tollerabili Decisioni importanti in 24-48 ore» L’analisi : perché gli Usa devono agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». Dopo la presunta aggressione chimica il presidente Usa ha fatto sapere che non esclude alcuna opzione

Trump : su Siria decisione in 24-48 ore : 18.22 Sulla Siria "prenderemo una decisione importante nelle prossime 24/48 ore", "Non escludo alcuna opzione". Così il presidente Usa, Trump, presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca. Ha condannato gli "attacchi vergognosi" sui civili a Duma:"tutti dovranno pagare un prezzo",ha aggiunto. Ha annunciato che il suo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un, avverrà "a maggio o agli inizi di giugno" Poi:"Avremo una buona ...

Siria - Trump annuncia sanzioni alla Russia : crolla il rublo e la borsa di Mosca : Teleborsa, - Giornata di passione per la borsa di Mosca e per il rublo, dopo la minaccia di nuove sanzioni alla Russia da parte di Donald Trump a seguito dell'attacco chimico lanciato domenica su una ...

Siria - Trump : Assad pagherà caro. Raid su base militare Damasco : 12 morti. Mosca : raid di due caccia israeliani : Donald Trump ed Emmanuel Macron hanno «condannato fortemente l'orribile attacco con armi chimiche in Siria e hanno concordato che il regime di Assad deve essere chiamato a rispondere per i...

Guerra in Siria - la Russia accusa Israele : «Hanno attaccato la nostra base aerea» Trump contro Assad |Perché deve agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». È da lì che gli iraniani muoverebbero i loro droni e le strategie militari degli ayatollah in Siria

Attacco chimico in Siria - 100 morti a Duma/ Ribelli accusano Assad : Trump-Macron “Damasco paghi per crimini” : Siria, sospetto Attacco chimico a Duma, ultime notizie: 10 morti, offensiva dell’esercito Siriano contro i Ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Siria - Trump attacca : “Assad animale”. Missili su base aerea - Usa negano responsabilità : Il presidente Trump ha denunciato “l'insensato attacco chimico” puntando il dito anche contro la Russia e l'Iran per il loro sostegno a Bashar al Assad: “Pagheranno un caro prezzo”, ha promesso. L'agenzia di stampa Siriana parla intanto di “un’aggressione americana” nella provincia di Homs.Continua a leggere

