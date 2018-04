Siria | Trump attacca | “Assad animale” Missili su base aerea | Usa negano responsabilità

Siria - ecco perché ora il presidente Trump dovrà colpire : Forse , anzi, probabilmente, sulla Siria come su tante altre questioni di politica internazionale Donald Trump vuole soltanto fare, il più presto possibile, quello che ha promesso in campagna ...

Siria - gas contro i civili nei rifugi. Trump : «Pagherete tutto». E convoca i militari : Almeno cinquanta morti. Il presidente Usa definisce Assad «un animale» e chiama in causa Putin . Sul tavolo molte opzioni, anche i raid. Mosca chiede di non intervenire e alza i caccia. Riunione Onu

Ribelli Siria ni denunciano attacco chimico su Douma : “Almeno 100 morti”. Trump : Assad animale : I Ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso almeno cento persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattime...

Siria - ONG : “100 MORTI ATTACCO CHIMICO A DUMA”/ Ritiro truppe Usa? Trump “Assad animale - colpe Russia-Iran” : SIRIA , sospetto ATTACCO CHIMICO a Duma, ultime notizie: 10 MORTI , offensiva dell’esercito SIRIA no contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Siria - Trump sull'attacco chimico : "Assad animale - Mosca e Teheran responsabili" : Il presidente americano Donald Trump si è epresso su Twitter su quanto sta accadendo a Douma, in Siria . 'Russia e Iran sono responsabili per il sostegno all' animale Assad ', ha scritto. Trump attacca ...

Siria - Trump : “Putin e l’Iran responsabili per il sostegno dato all’animale Assad” : Bashar Al-Assad è un “animale”, mentre Vladimir Putin, così come l’Iran, sono “responsabili per il sostegno” che gli hanno dato. Così Donald Trump è intervenuto su quanto è accaduto a Douma, nella Ghouta orientale, dove almeno 70 civili sono stati uccisi e i servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime Siriano di aver utilizzato armi chimiche. Il presidente degli ...