Siria | raid su base Assad | replica ad attacco chimico a Duma? Usa “non siamo stati noi”

Siria - raid aereo su base aerea a Homs. La Russia avverte gli Usa : “Erano caccia israeliani - è uno sviluppo pericoloso” : Un raid aereo ha colpito la base militare di Tayfur, vicino Homs, in Siria, causando la morte di almeno 12 militari, tra cui alcuni soldati iraniani. Secondo il ministero della Difesa di Mosca a compiere l’attacco sono stati due F-15 dell’Aeronautica israeliana, che hanno bombardato l’obiettivo con otto missili dal Libano, senza violare lo spazio aereo Siriano, distruggendo cinque missili guidati. In precedenza media Siriani avevano ...

Siria - Trump : Assad pagherà caro. Raid su base militare Damasco : 12 morti. Mosca : raid di due caccia israeliani : Donald Trump ed Emmanuel Macron hanno «condannato fortemente l'orribile attacco con armi chimiche in Siria e hanno concordato che il regime di Assad deve essere chiamato a rispondere per i...

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi - anche iraniani : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera lanciati da jet al di fuori dello spazio aereo Siriano e Damasco sostiene di averne a...

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari Siriane, anche se non ancora in forma ufficiale, hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera e Damasco sostiene di averne abbattu...

Siria - gas contro civili. Trump : 'Pagheranno'. Raid su base militare - : Dopo l' attacco in cui sarebbero state usate armi chimiche e che avrebbe causato oltre 100 morti, Usa e altri 8 Paesi chiedono riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Missili su ...

Siria : Casa Bianca non esclude raid missilistico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria : attivisti - raid su Douma - tregua violata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - TURCHIA Afrin - raid aerei turchi devastano un sito cristiano patrimonio Unesco : ... oltre che tombe risalenti al periodo Romano - è sotto la tutela dell'organismo Onu che vigila sull'educazione, la scienza e la cultura. Mahmoud Hamoud, capo del Dipartimento SIRIAno per le antichità,...

Siria : ong - 20 i morti in raid a Idlib - 16 bambini : E' salito a 20 uccisi, tra i quali 16 bambini di una scuola elementare, il bilancio di un bombardamento avvenuto oggi nella provincia di Idlib controllata dagli insorti, secondo quanto riferisce l'...

Siria - 16 bambini uccisi in raid aereo : 17.14 Almeno 16 bambini sono rimasti uccisi in raid aerei, attribuiti alla Russia, sulla provincia di Idlib,nel nord della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Secondo alcune fonti, missili sparati dai caccia hanno colpito un assembramento di giovani studenti che fuggivano dalla scuola dopo aver sentito avvicinarsi i jet militari. Le informazioni non sono verificabili in modo indipente sul terreno. Secondo la ...

Siria : fonti - raid aereo su gruppo bambini area Idlib : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : 80.000 civili lasciano Ghuta. Ong - raid su scuola-rifugio - 15 bambini uccisi : Sono circa 80mila i civili che hanno finora lasciato la Ghuta , l'area assediata a est di Damasco, secondo quanto riferito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria , ondus, . L'...

Siria - raid aereo su una scuola rifugio : uccisi 15 bambini e 3 donne Video : La strage. Almeno 15 minori, tra cui diversi bambini, e tre donne sono stati uccisi stamani in un raid aereo governativo contro una scuola nella Ghuta, a est di Damasco, usata come rifugio dai...

Siria - si rifugiano in una scuola : 15 bambini uccisi in un raid aereo : Mentre il mondo sembra girato dall'altra parte, in Siria continuano a morire decine di civili innocenti. L'ennesimo dramma arriva dal Ghouta orientale, dove un raid aereo ha distrutto una scuola in cui...