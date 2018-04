Siria | raid aereo su base aerea a Homs La Russia avverte gli Usa | “Erano caccia

Siria - Trump : Assad pagherà caro. Raid su base militare Damasco : 12 morti. Mosca : raid di due caccia israeliani : Donald Trump ed Emmanuel Macron hanno «condannato fortemente l'orribile attacco con armi chimiche in Siria e hanno concordato che il regime di Assad deve essere chiamato a rispondere per i...

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi - anche iraniani : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera lanciati da jet al di fuori dello spazio aereo Siriano e Damasco sostiene di averne a...

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari Siriane, anche se non ancora in forma ufficiale, hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera e Damasco sostiene di averne abbattu...

Siria - gas contro civili. Trump : 'Pagheranno'. Raid su base militare - : Dopo l' attacco in cui sarebbero state usate armi chimiche e che avrebbe causato oltre 100 morti, Usa e altri 8 Paesi chiedono riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Missili su ...

Siria - TURCHIA Afrin - raid aerei turchi devastano un sito cristiano patrimonio Unesco : ... oltre che tombe risalenti al periodo Romano - è sotto la tutela dell'organismo Onu che vigila sull'educazione, la scienza e la cultura. Mahmoud Hamoud, capo del Dipartimento SIRIAno per le antichità,...

Siria : ong - 20 i morti in raid a Idlib - 16 bambini : E' salito a 20 uccisi, tra i quali 16 bambini di una scuola elementare, il bilancio di un bombardamento avvenuto oggi nella provincia di Idlib controllata dagli insorti, secondo quanto riferisce l'...

Siria - 16 bambini uccisi in raid aereo : 17.14 Almeno 16 bambini sono rimasti uccisi in raid aerei, attribuiti alla Russia, sulla provincia di Idlib,nel nord della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Secondo alcune fonti, missili sparati dai caccia hanno colpito un assembramento di giovani studenti che fuggivano dalla scuola dopo aver sentito avvicinarsi i jet militari. Le informazioni non sono verificabili in modo indipente sul terreno. Secondo la ...

Siria : 80.000 civili lasciano Ghuta. Ong - raid su scuola-rifugio - 15 bambini uccisi : Sono circa 80mila i civili che hanno finora lasciato la Ghuta , l'area assediata a est di Damasco, secondo quanto riferito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria , ondus, . L'...

Siria - raid aereo su una scuola rifugio : uccisi 15 bambini e 3 donne Video : La strage. Almeno 15 minori, tra cui diversi bambini, e tre donne sono stati uccisi stamani in un raid aereo governativo contro una scuola nella Ghuta, a est di Damasco, usata come rifugio dai...

Siria - si rifugiano in una scuola : 15 bambini uccisi in un raid aereo : Mentre il mondo sembra girato dall'altra parte, in Siria continuano a morire decine di civili innocenti. L'ennesimo dramma arriva dal Ghouta orientale, dove un raid aereo ha distrutto una scuola in cui...

Siria - raid aereo colpisce scuola a Ghouta. Ong : uccisi bambini - : Secondo l'Osservatorio Siriano dei diritti umani tre missili avrebbero centrato la struttura alla periferia di Damasco usata come rifugio. Intanto ad Afrin continua il dramma dei civili curdi