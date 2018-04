Siria | missili su un aeroporto | per Mosca le bombe sono israeliane

Siria - missili su un aeroporto militare : per Mosca le bombe sganciate da aerei israeliani : Siria, missili su un aeroporto militare: per Mosca le bombe sganciate da aerei israeliani L’agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto.Mosca, invece, avrebbe identificato gli aerei come israeliani. Potrebbe essere la risposta all’attacco al gas nervino di ieri sui civili nella Ghouta. Continua a […]