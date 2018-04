Siria | missili su un aeroporto militare | Attacco partito dagli Usa | ma

Siria - missili su un aeroporto militare : 'Attacco partito dagli Usa' : Le difese aeree dell'esercito Siriano hanno contrastato un attacco contro un aeroporto militare nella provincia centrale di Homs , abbattendo otto missili. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale ...

Siria - missili su aeroporto militare : 04.53 Le difese aeree dell'esercito Siriano hanno contrastato un attacco aereo su un aeroporto militare nella Siria centrale e hanno abbattuto otto missili. Lo riporta Sana, l'agenzia di stampa statale Siriana, che afferma che l'attacco-avvenuto nella provincia di Homssarebbe una "aggressione americana". Funzionari degli Stati Uniti consultati dall'Ap, però, negano che sia stato lanciato un simile attacco sulla Siria. L'agenzia di stampa ...

Siria : Casa Bianca non esclude raid missilistico

Un caccia israeliano è stato abbattuto dai missili Siriani nel nord di Israele : Stamattina un caccia israeliano è stato abbattuto dal sistema di difesa missilistico israeliano nei pressi della città di Afula, nel nord del paese. Il caccia stava compiendo un’azione di ritorsione dopo che l’esercito israeliano aveva trovato e abbattuto un drone The post Un caccia israeliano è stato abbattuto dai missili siriani nel nord di Israele appeared first on Il Post.