Siria | la strana strage dei civili di Douma

(Di lunedì 9 aprile 2018) Diversi analisti geopolitici, da qualche giorno, ventilavano l’ipotesi di un attacco chimico imminente, inscenato dai “terroristi moderati” del Ghouta, atto a far ricadere la colpa sul governono. In tal senso, è necessario riflettere sul fatto che i miliziani jihadisti del Jaysh al Islam (Esercito dell’Islam) stanno perdendo la guerra, e dovendo arrendersi alla preponderanza dell’Esercitono hanno bisogno di creare confusione, un fumus atto a far sì che essi stessi possano mescolarsi alla folla diin fuga e sottrarsi alla cattura: un copione inscenato da altri terroristi a Palmira e ad Aleppo. I terroristi del Jaysh al Islam, particolarmente attivi nei quartieri Ghouta a est di Damasco, hanno sacrificato senza farsi troppi scrupoli una trentina disulle migliaia di prigionieri che detengono quali scudi umani nell’area posta sotto il loro controllo. Il sacrificio ...