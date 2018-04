Siria | gli abitanti di Douma dopo il bombardamento | «Noi moriamo e voi restate a guardare»

Raid in Siria - Teheran : uccisi 4 consiglieri militari iraniani : Quattro consiglieri militari iraniani sono rimasti uccisi nei Raid missilistici compiuti contro una base aerea nella Siria centrale, e da alcune fonti attribuiti a Israele. Lo hanno reso noto le ...

Siria - raid aereo su base aerea a Homs. La Russia avverte gli Usa : “Erano caccia israeliani - è uno sviluppo pericoloso” : Un raid aereo ha colpito la base militare di Tayfur, vicino Homs, in Siria, causando la morte di almeno 12 militari, tra cui alcuni soldati iraniani. Secondo il ministero della Difesa di Mosca a compiere l’attacco sono stati due F-15 dell’Aeronautica israeliana, che hanno bombardato l’obiettivo con otto missili dal Libano, senza violare lo spazio aereo Siriano, distruggendo cinque missili guidati. In precedenza media Siriani avevano ...

Siria : bombardato aeroporto militare - accuse agli USA che però negano qualunque coinvolgimento : Siria: bombardato un aeroporto militare sito tra le città di Homs e Palmira, il bilancio sarebbe di 14 morti. È quanto riferisce l’agenzia di stampa statale Sana, che accusa dell’attacco gli USA, senza mezze misure. Immediata la replica da parte di Washington, che ha respinto al mittente ogni addebito. Secondo quanto riporta l'Osservatorio Siriano per i diritti umani tra le vittime ci sarebbero anche combattenti iraniani. Sospetto il fatto ...

Siria - missili su un aeroporto militare : 'Almeno 14 morti' - Mosca : 'Attacco degli israeliani' : Tra le vittime ci sarebbero anche combattenti iraniani. L'episodio segue di poche ore il sospetto attacco chimico da parte dell'esercito Siriano nella periferia orientale di Damasco, che ha provocato ...

Siria - missili su un aeroporto militare : “Attacco partito dagli Usa” - ma Washington nega : Siria, missili su un aeroporto militare: “Attacco partito dagli Usa”, ma Washington nega L’agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto Continua a leggere

Siria - missili su un aeroporto militare : 'Attacco partito dagli Usa' : Le difese aeree dell'esercito Siriano hanno contrastato un attacco contro un aeroporto militare nella provincia centrale di Homs , abbattendo otto missili. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale ...

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente (salvo ripensamenti) : Il presidente americano ha recentemente annunciato l’intenzione di ritirare le truppe spiegando che «non abbiamo ottenuto niente in Medio Oriente se non 7mila miliardi di dollari spesi in 17 anni». Ma c’è il pericolo che, una volta ritirati i militari, l’Isis possa riorganizzarsi e rialzare la testa....

Siria : USA chiedono riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Domani Consiglio sicurezza Onu su Siria : 21.59 Riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu lunedì per analizzare la situazione in Siria dopo il presunto attacco chimico dell'esercito Siriano a Duma, nella Ghouta orientale. La riunione è stata chiesta da 9 dei 15 membri:Francia,Regno Unito,Usa,Polonia, Paesi Bassi,Svezia,Kuwait,Perù e Costa d'Avorio. "Abbiamo notizie di ciò che sembra un attacco con armi chimiche in Siria, il cui uso su civili innocenti è ormai troppo ...

Ministero Esteri : gli USA sono alla ricerca di un pretesto per un nuovo attacco in Siria - : "Regolari informazioni fabbricate su un attacco chimico a Duma sono state diffuse ieri, con riferimento ai "Caschi Bianchi", che non una volta sono stati accusati di appoggiare i terroristi" ha ...

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente - salvo ripensamenti - : L'accordo sul nucleare iraniano? Barack Obama lo aveva salutato come «una storica intesa». Per Donald Trump è solo «uno dei peggiori accordi mai fatti dagli Stati Uniti». Le relazioni con l'Arabia ...

