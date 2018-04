Siria | gas contro civili Trump | ' Pagheranno' Raid su base militare

Siria - gas contro i civili nei rifugi. Trump : «Pagherete tutto». E convoca i militari : Almeno cinquanta morti. Il presidente Usa definisce Assad «un animale» e chiama in causa Putin . Sul tavolo molte opzioni, anche i raid. Mosca chiede di non intervenire e alza i caccia. Riunione Onu

Siria : gas su civili a Ghuta - si temono 100 morti

Siria - massacro finale : civili gasati con il cloro - 30 intossicati nella Ghouta. Ieri 90 morti : Siria, massacro finale: civili gasati con il cloro,30 intossicati nella Ghouta. Ieri 90 morti nella Ghouta orientale trenta persone sono state ricoverate con i sintomi di intossicazione da gas cloro. Tra le vittime anche sei bambini e quattro donne. Gli Usa non escludono l’azione militare contro Assad come risposta agli attacchi chimici.Continua a leggere nella […] L'articolo Siria, massacro finale: civili gasati con il cloro,30 ...

Siria : Wp - Usa ipotizzano azione militare dopo uso gas : L'amministrazione Trump sta prendendo in considerazione un'azione militare contro il regime Siriano come risposta alle notizie sull'uso reiterato di armi chimiche: lo scrive il Washington Post, ...

Siria : Macron-Trump - no impunità su gas : ANSA, - PARIGI, 2 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron, nella sua conversazione con Donald Trump, ha "sottolineato la sua estrema vigilanza sulla questione delle armi chimiche e ha ricordato ...

Siria caos. "A Ghouta attacco con il gas cloro". Le forze turche entrano ad Afrin : Le forze speciali turche hanno attaccato stamattina Afrin, nel nord-ovest della Siria, riuscendo ad entrare nell'enclave curda. La città si trova da oltre un mese sotto l'attacco di...

Siria - forze speciali turche e arabe entrano ad Afrin - sospetto attacco con gas nel Ghouta : Le forze speciali della polizia e della gendarmeria turca sono entrate stamani nell'enclave curda di Afrin, nel nord-ovest della Siria, sotto attacco di Ankara da oltre un mese. Il loro compito principale, secondo i media locali, sarà quello di contrastare possibili infiltrazioni di miliziani curdi dell'Ypg nei villaggi già passati sotto il controllo turco e di partecipare all'assedio del centro urbano di Afrin. Con le forze ...

Siria - sospetto attacco con gas cloro nel Ghouta. I turchi entrano ad Afrin : Le forze speciali turche e i combattenti arabi sono entrati nell’enclave curda di Afrin, nel nord-ovest della Siria, sotto attacco di Ankara da oltre un mese. Obiettivo: contrastare possibili infiltrazioni di miliziani curdi dell’Ypg nei villaggi già passati sotto il controllo turco e di partecipare all’assedio del centro urbano di Afrin. Con le f...

Gas cloro sulla Siria : Diverse persone hanno riportato sintomi di esposizione al gas cloro dopo un raid del regime Siriano sulla Ghouta orientale , sobborgo a est di Damasco in mano all'opposizione. E' quanto denunciato in ...

Siria - sospetto attacco turco con gas sui curdi ad Afrin : 6 feriti : Sei uomini sono stati curati per "difficoltà respiratoria e ustioni" nel principale ospedale di Afrin dopo un cannoneggiamento con colpi di artiglieria dei turchi contro il loro villaggio di Al-Sheikh Hadid

Siria : Mosca - al Nusra prepara provocazione con gas a Idlib