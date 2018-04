Siria | ecco perché ora il presidente Trump dovrà colpire

GUERRA IN Siria/ Attacco chimico - ecco cosa nascondono le menzogne di Macron : I servizi segreti russi avevano segnalato in anticipo un Attacco chimico che i ribelli avrebbero attribuito ai governativi. Come puntualmente è avvenuto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Ghouta est, cosa nasconde l'imminente Attacco Usa anti-Assad, di P. Ricci

Ecco come Russia - Turchia e Iran cercano di spartirsi la Siria : Per Vladimir Punti il difficile comincia ora. Ha vinto la guerra in Siria, salvato l’alleato Bashar al-Assad, aperto la strada, con misto di brutalità e astuzia, alla riconquista di due terzi dei territori da parte dell’esercito del regime. I principali rivali del raiss sono in ginocchio: l’Isis respinto in qualche remota area nel deserto, Al-Qaeda...

Siria - ‘Le bombe cadevano come pioggia’. Ecco le testimonianze da Afrin : L’offensiva turca “Ramoscello d’ulivo” contro la città curda di Afrin, nel nord della Siria, sta causando un numero sempre più elevato di vittime civili. Secondo la Croce rossa curda, dal 20 gennaio alla fine di febbraio gli attacchi dell’esercito di Ankara hanno provocato 93 morti, tra cui 24 bambini, e 313 feriti, compresi 51 bambini, tra la popolazione civile. Questi numeri rendono prive di senso le assicurazioni ...

La Siria e il "dopo Isis". Cosa sta succedendo nel Paese? Ecco il punto della situazione : I recenti fatti sanguinosi avvenuti nella regione del Ghouta orientale hanno fatto il giro del mondo e hanno scosso numerose coscienze, soprattutto grazie all'impatto emotivo che sono capaci di ...