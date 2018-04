Siria | attacco Usa contro nostra base aerea | il Pentagono smentisce

Siria - missili su un aeroporto militare : 'Almeno 14 morti' - Mosca : 'Attacco degli israeliani' : Tra le vittime ci sarebbero anche combattenti iraniani. L'episodio segue di poche ore il sospetto attacco chimico da parte dell'esercito Siriano nella periferia orientale di Damasco, che ha provocato ...

Attacco base Siria - Mosca accusa Israele : 9.40 La Russia punta il dito contro Israele per l'Attacco missilistico alla base aerea Siriana T-4, nella provincia di Homs, a seguito del quale sarebbero morte 14 persone, tra cui militari iraniani. Secondo il ministero della Difesa di Mosca sono stati due F-15 dello Stato ebraico a colpire la base, lanciando dallo spazio aereo libanese 8 missili, di cui 5 sono stati intercettati dalla contraerea Siriana.

Siria - attacco ai ribelli : «A Duma oltre 100 morti - usate armi chimiche» : Con una miscela di gas e armi convenzionali usati contro intere famiglie ammassate in scantinati di edifici semi distrutti a est di Damasco si è consumato quel che forse è l'ultimo...

Douma - i ribelli Siriani denunciano attacco chimico : «Si temono 100 morti» : I ribelli siriani che resistono nella città assediata accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte

GUERRA IN Siria/ Attacco chimico - ecco cosa nascondono le menzogne di Macron : I servizi segreti russi avevano segnalato in anticipo un Attacco chimico che i ribelli avrebbero attribuito ai governativi. Come puntualmente è avvenuto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Ghouta est, cosa nasconde l'imminente Attacco Usa anti-Assad, di P. Ricci

Siria - 100 morti. «Un attacco chimico» Trump : Assad animale - Putin complice : Tra le vittime soprattutto donne e bambini. Al Jazeera riporta l’accusa dei volontari, ma Damasco nega l’utilizzo di armi chimiche. Gli Usa accusano Mosca, la Russia replica: «Pretesto per intervento esterno»

Ribelli Siriani denunciano attacco chimico su Douma : “Almeno 100 morti”. Trump : Assad animale : I Ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso almeno cento persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattime...

Ministero Esteri : gli USA sono alla ricerca di un pretesto per un nuovo attacco in Siria - : "Regolari informazioni fabbricate su un attacco chimico a Duma sono state diffuse ieri, con riferimento ai "Caschi Bianchi", che non una volta sono stati accusati di appoggiare i terroristi" ha ...