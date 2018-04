Siracusa | museo del papiro mette in vendita i suoi frammenti | “Non abbiamo soldi

ilfattoquotidiano

: Siracusa, l'annuncio-choc del museo: papiri greci in vendita per autofinanziarsi [news aggiornata alle 12:54] - repubblica : Siracusa, l'annuncio-choc del museo: papiri greci in vendita per autofinanziarsi [news aggiornata alle 12:54] - HuffPostItalia : Il Museo del papiro 'Corrado Basile' di Siracusa vende 20 frammenti di papiri greci per autofinanziarsi - LaStampa : Siracusa, l’autofinanziamento choc del museo: “Vendiamo frammenti di papiri” -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Unche per finanziarsi vende, letteralmente, le sue opere. In questo caso i, visto che si tratta deldeldi, ente privato creato nel 1987 e gestito dall’Istituto internazionale delfondato da Anna Di Natale e Corrado Basile, due noti ricercatori del settore già in collaborazione con Il Cairo. A rendere nota la vicenda, come riporta La Stampa, è stata Roberta Mazza, curatrice deldi Manchester: “La notizia è apparsa in forma di pubblicità sulla pagina Facebook del mio collega Luigi Prada”, ha raccontato sul suo blog. “pensato a uno scherzo, ma sia la pagina Facebook che il sito delriportano la stessa notizia”. Lo screenshot dell’annuncio immortalato da Roberta Mazza Stupita del messaggio, inusuale per una, Mazza ha scritto “attraverso la Papy-list, la mailing list dei ...