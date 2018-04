Sidigas Avellino distrugge la Vanoli Cremona per 95 a 72 - Magazine Pragma

Sidigas Avellino - Sacripanti : 'Un film già visto. Ripartiamo dai primi due quarti' : Termina con il punteggio di 88-74 il match contro la Reyer Venezia. Questo il commento di coach Pino Sacripanti nella conferenza stampa post partita: ' La partita di oggi è stata un film già visto, ...

LIVE/ Umana Reyer Venezia-Sidigas Avellino in diretta : Renato Spiniello Umana Reyer Venzia-Sidigas Avellino chiude il turno pasquale della Serie A PosteMobile. Dopo il successo in Fiba Europe Cup, che ha regalato ai biancoverdi le semifinale della ...

LIVE/ Fiba Europe Cup : Sidigas Avellino-Juventus Utena in diretta : Renato Spiniello E' una Juventus Utena acciaccata quella che si presenta al PalaDelMauro di Avellino per la gara di ritorno dei quarti di finale della Fiba Europe Cup. All'andata Sidigas e lituani non ...

DIRETTA/ Avellino Juventus Utena (risultato live 50-23) streaming video e tv : Dominio della Sidigas : DIRETTA Avellino Juventus Utena streaming video e tv: orario e risultato live della partita di ritorno dei quarti di basket Europe Cup (oggi 28 marzo)(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:59:00 GMT)

La Sidigas Avellino s'arrende ad Armani Milano solo nel finale - 75-82 - : Niente da fare la per la Sidigas Scandone Avellino. Gli irpini tengono testa all'EA7 Milano ma escono sconfitti 75-82. I biancoverdi restano in vantaggio per gran parte del match, ma nell'ultimo ...

LIVE/ Sidigas Avellino-EA7 Emporio Armani Milano in diretta : Renato Spiniello Sidigas-Olimpia per andare oltre la stanchezza. Appena due allenamenti per capitan Leunen , 1 punto dai 2500 in Serie A, e soci, che hanno fatto rientro dalla Lituania giovedì notte ...

LIVE/ Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi in diretta : Renato Spiniello Dopo tre sconfitte di fila in altrettante competizioni, e il pareggio agli ottavi di Fiba Europe Cup, la Sidigas Avellino è chiamata a riprendere la marcia ospitando sul proprio ...

DIRETTA / Avellino Tsmoki Minsk (risultato live 32-30) streaming video e tv : Fesenko trascina avanti la Sidigas : DIRETTA Avellino Tsmoki Minsk streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket. Per i campani è il debutto in Europe Cup (andata ottavi, oggi)(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:04:00 GMT)

LIVE/ Champions League : Telekom Bonn-Sidigas Avellino in diretta : Renato Spiniello Tutto in 40 minuti per la Sidigas, impegnata alla Telekom Dome contro i tedeschi di Bonn nell'ultimo atto della regular season di Basketball Champions League. I biancoverdi, per non ...

Fiat Torino cade - la Sidigas Avellino detta legge al Palaruffini - 59-77 - : Ritorna alla vittoria in campionato la Sidigas Scandone Avellino che batte la Fiat Torino 59-77. I biancoverdi con questa vittoria si riportano in vetta alla classifica insieme a Brescia, Milano e ...