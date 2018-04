Sicilia | Tribunale Riesame rigetta dissequestro denaro e villa ex pm Ingroia

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – Ildeldi Palermo hato ildele dellasequestrati nelle scorse settimane all’ex pm Antonio, indagato per peculato. Resta così sotto sequestro l’antico casale ristrutturato di Calatafimi, nel trapanese a cui sono stati messi i sigilli, perché la somma sul conto corrente dinon bastava a coprire 151 mila euro, come disposto dai giudici. Secondo la Procura,, da amministratore unico die servizi avrebbe percepito indebitamente rimborsi e spese di viaggio per 34 mila euro. Non solo. Avrebbe anche avuto un’indennità di risultato di 117 mila euro, somma che secondo i pm non gli spettava. L'articoloex pmsembra essere il primo su Meteo Web.