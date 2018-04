Sicilia | Anci | modificare legge su acque minerali e centri termali

Sicilia - Sgarbi lancia gli 'Stati Generali dei beni culturali" a Gangi : ... i delegati degli assessorati coinvolti , Infrastrutture, Territorio, Turismo, Istruzione , Attività produttive, Agricoltura ed Economia, si sono confrontati nella definizione dei contenuti della ...

Sicilia : Anci in commissione Ars - Orlando 'Svolta nei rapporti con Regione' : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Una "svolta positiva" nel rapporto fra autonomie locali e governo della Regione. Così il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando ha commentato l'audizione di questa mattina in commissione BilAncio dell'Ars, alla presenza del governatore Nello Musumeci e degli assesso

Sicilia : Ars - bilancio in aula dal 23 aprile : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – La manovra di bilancio approderà in aula all’Assemblea regionale Siciliana dal prossimo 23 aprile. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo che si è riunita dopo una seduta lampo a Palazzo dei Normanni. Le commissioni di merito Ars dovranno esaminare le parti della manovra di loro competenza entro mercoledì, 11 aprile. A quel punto il documento passerà alla commissione bilancio che dovrà terminare ...

Sicilia : via alla sessione di Bilancio - ddl in Aula il 23 aprile : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Via alla sessione di Bilancio che dovrà portare entro il 30 aprile all’approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2018. La conferenza dei capigruppo ha stabilito il calendario dei lavori: mercoledì 11 aprile le commissioni di merito dovrebbero esaminare gli e

Sicilia : Ircac-Crias - sindacati chiedono audizione in Commissione Bilancio Ars : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - L'ipotesi, contenuta in finanziaria, di accorpamento di Ircac e Crias in un solo ente preoccupati i sindacati che hanno chiesto "un incontro urgente" alla Commissione Bilancio dell'Ars, presieduta da Riccardo Savona, alla presenza del presidente della Regione Siciliana

Sicilia : ok commissione Bilancio Ars a proroga esercizio provvisorio : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Via libera della commissione Bilancio dell'Ars al ddl di proroga al 30 aprile dell'esercizio provvisorio, predisposto ieri sera dal governo. Il ddl arriverà oggi in Aula dove all'ordine del giorno c'è la discussione sul Defr.

Sicilia : Anci - più connessione fra istituzioni per tutela minori in difficoltà : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Una continua interconnessione fra le istituzioni volta alla tutela dei minori in difficoltà. E' l'esigenza emersa oggi nel corso dell'incontro 'I diritti dell'Infanzia e le competenze delle istituzioni' svoltosi a Villa Niscemi, a Palermo. "I minori non sono i cittadin

Sicilia : proroga esercizio provvisorio - ddl in commissione Bilancio : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Il pressing dell'Aula è andato a segno. La Giunta regionale Siciliana ha dato il via libera ieri sera alla proroga dell'esercizio finanziario per un altro mese. Il ddl è approdato stamani in commissione Bilancio. Fumata nera, dunque, per la Finanziaria regionale. Tutto

Sicilia : proroga esercizio provvisorio - ddl in commissione Bilancio : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – Il pressing dell’Aula è andato a segno. La Giunta regionale Siciliana ha dato il via libera ieri sera alla proroga dell’esercizio finanziario per un altro mese. Il ddl è approdato stamani in commissione Bilancio. Fumata nera, dunque, per la Finanziaria regionale. Tutto rinviato a fine aprile. Un esito che in molti a Palazzo dei Normanni davano per scontato da giorni, complice anche l’assenza ...

Sicilia : Commissione Bilancio Ars approva Defr : Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - La Commissione Bilancio all'Ars ha approvato con 6 voti favorevoli e 4 contrari il Defr. A votare contro, come già annunciato la scorsa settimana, sono stati il Pd e il M5S.

Sicilia : finanziaria - ancora nulla in Commissione Bilancio Ars : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Continua l'attesa all'Assemblea regionale Siciliana per la finanziaria. La manovra, che dovrebbe essere portata in Aula per l'approvazione la prossima settimana, era attesa per questa mattina in Commissione Bilancio all'Ars ma fino adesso dei documenti non vi è traccia