Si fingeva cieca per percepire la pensione di invalidità La moglie di un ammiraglio

notizie.tiscali

: Scandalo nella famiglia di un ammiraglio: si fingeva cieca per percepire la pensione di invalidità - infoiteconomia : Scandalo nella famiglia di un ammiraglio: si fingeva cieca per percepire la pensione di invalidità - ArsenaleKappa : @Blizzard1001 @TizianaSandrin5 Non è cieca, ma si fingeva tale per prendere accompagnamento e pensione. Ne stanno… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Andava a passeggio per le vie della città, faceva la spesa al mercato ortofrutticolo e non disdegnava concedersi delle uscite per fare dello shopping, al centro commerciale. La vita di Paola Morandi, ...