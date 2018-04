“Si è lanciata dal tetto dell’ateneo” Suicida prima della laurea Invita amici e parenti

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018) Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giornosua finta? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’iniziostoria che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante una classica mattinata di lauree. All’università di Napoli una ragazza di 26 anni, una studentessa, si èta lanciandosi daldi uno degli edifici del complesso universitario del napoletano, a Monte Sant’Angelo. Per la studentessa, che era una fuori sede ed iscritta alla Facoltà di Scienze naturali, non c’è stato nulla da fare. Sin da subito la polizia si è messa in moto per cercare di capire la motivazione del folle ...