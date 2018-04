Blastingnews

: Si diffonde la fake news del furto al Grande Fratello: non è vero nulla - RobertaAmorino : Si diffonde la fake news del furto al Grande Fratello: non è vero nulla - marlasinger2046 : @marcocappato @Gicoaller @isentinelli se mette foto finte e diffonde fake news è giusto rimuoverlo - CurioGorilla : Deve essere un falso, vero signora @GiorgiaMeloni ? Lei, che è andata da Mattarella, come capo responsabile della s… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Nelle ultime ore si è diffusa una notizia secondo cui nella casa deldi Cinecittà vi sarebbe stato un. Si è trattato in realtà di unaossia di una notizia falsa, come chiarito dalla conduttrice Barbara D'Urso. Quest'ultima ha premesso di aver letto la notizia delsu molti siti e di essersi messa in contatto con gli autori del programma per saperne di più. Nessuno ha confermato la notizia per cui, dopo i dovuto controlli, si è appurato che la porta della casa più spiata d'Italia è intatta, senza segni di scasso. Dunque, nessuno ha provato a entrare nell'appartamento né a portare via mobili e suppellettili com'è stato detto. Si è parlato anche di indagini che sarebbero partite da un campo rom abusivo della zona, ma in realtà non è mai partita alcuna investigazione perché ilnon è mai avvenuto. La conduttrice partenopea ha aggiunto di essere ...