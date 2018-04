Sfida da neurofiction | così il cinema immagina il futuro del cervello

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sedici anni fa, Steven Spielberg si domandava se nel 2049 sarà possibile prevenire il crimine. Washington ci era riuscita, almeno nella fantasia. O meglio, nella fantascienza. Si chiamava "Precrime" ed era un sistema studiato per anticipare gli omicidi e fermare potenziali colpevoli. Dopo oltre un lustro, la città non subiva più delitti. Minority report non era il primo film che sposava le neuroscienze al grande schermo e allora - era il 2002 - questa disciplina scientifica non aveva ancora il ruolo che riveste oggi.Anche per questo va vista con interesse e curiosità la seconda edizione del festival "", al via da stasera allo spazio Oberdan, dove - per cinque serate - altrettanti film faranno da spunto a incontri con specialisti della materia. Perché, se non si fosse capito, in sala non c'è relax contrariamente a quanto si pensi. O forse ci si illuda di trovare....