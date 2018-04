Serie D | ecco quando si recupera Az Picerno-Turris

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Ecco le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A : Queste le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 13mo del girone di ritorno, in programma nel fine settimana. Sabato 14 aprile si giocheranno 4 anticipi: Cagliari-Udinese (h 15); Chievo-Torino (h 18); Genoa-Crotone (h 18) Atalanta-Inter (20.45). Domenica si giocheranno le altre partite: Fiorentina-Spal (h 12.30); Bologna-Verona (h 15); Milan-Napoli (h 15); Sassuolo-Benevento (h 15); Juventus-Sampdoria (h 18); Lazio-Roma ...

Ecco le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A : Queste le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 13mo del girone di ritorno, in programma nel fine settimana. Sabato 14 aprile si giocheranno 4 anticipi: Cagliari-Udinese (h 15); Chievo-Torino (h 18); Genoa-Crotone (h 18) Atalanta-Inter (20.45). Domenica si giocheranno le altre partite: Fiorentina-Spal (h 12.30); Bologna-Verona (h 15); Milan-Napoli (h 15); Sassuolo-Benevento (h 15); Juventus-Sampdoria (h 18); Lazio-Roma ...

Storie maledette - italiane - Ecco i romanzi da Serie tv : La narrazione, dicono i saggi, avverrà sempre più per immagini e sempre meno con la parola scritta. Alcuni indizi. Il primo viene dalla cronaca: tra i più giovani vince Instagram, il social network fondato sulla condivisione di fotografie. Il testo è ridotto al minimo. Una scelta ben diversa da facebook, dove resiste la parola scritta.

Diritti tv - Mediapro pubblica il bando : ecco i 7 pacchetti per la Serie A : Mediapro ha fatto la sua mossa: il gruppo spagnolo ha pubblicato i pacchetti per i Diritti tv della Serie A L'articolo Diritti tv, Mediapro pubblica il bando: ecco i 7 pacchetti per la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostici Serie B : ecco la trentaquattresima giornata : Nove giornate al termine, 27 punti a disposizione per decretare chi vivrà il sogno della Serie A e chi l'incubo della retrocessione. Si sa che la Serie B è forse il campionato più pazzo ed imprevedibile dove poche partite possono stravolgere in un senso e nell'altro l'intera stagione. Sabato 7 Aprile si gioca la trentaquattresima giornata. La capolista Empoli, +8 sul Frosinone e +9 sulla terza in classifica, a caccia di ulteriori punti ...

Serie A - ecco i bandi Mediapro. Niente spezzatino - assist a TIM e Amazon : Anche per questi pacchetti è previsto lo streaming con le stesse modalità del pacchetto A. Ci sono poi pacchetti per gli operatori OTT e per l'IPTV: per molte persone Over The top e IPTV sono la ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ecco bando MediaPro rivolto agli operatori della comunicazione : Invito per operatori della comunicazione a Presentare Offerte per i Diritti audiovisivi <a href="http://imaginanews2.MediaPro.es/rf/repo/WCM-MediaProItalia/Invito-a-presentare-offe...

Play off Serie C - la griglia è da brividi : ecco gli attuali big match Video : Il campionato di #Serie C prosegue tra tanti risultati a sorpresa e ribaltoni in classifica, per un finale di stagione che si prevede rovente. I due esempi più clamorosi delle difficolta' di fine stagione sono quelli di #Livorno e #Lecce. Entrambe le squadre, dopo essere state al primo posto per gran parte della stagione, hanno avuto un calo spaventoso di rendimento che si rispecchia negli ultimi risultati: i toscani hanno conquistato solo 10 ...

Play off Serie C - la griglia è da brividi : ecco gli attuali big match : Il campionato di Serie C prosegue tra tanti risultati a sorpresa e ribaltoni in classifica, per un finale di stagione che si prevede rovente. I due esempi più clamorosi delle difficoltà di fine stagione sono quelli di Livorno e Lecce. Entrambe le squadre, dopo essere state al primo posto per gran parte della stagione, hanno avuto un calo spaventoso di rendimento che si rispecchia negli ultimi risultati: i toscani hanno conquistato solo 10 punti ...

Riecco i rapinatori di 'La casa di carta' - ecco come finirà la Serie spagnola : Da oggi i rapitori di 'La casa di carta' tornano su Netflix per la seconda stagione. Il tempo sta per scadere alla Zecca dello Stato spagnola di Madrid, mentre il Piano Chernobyl è sul punto di ...

Ciro Di Marzio torna a Gomorra : ecco come resuscita Marco D'Amore nella Serie tv : Ciro Di Marzio torna a Gomorra. Marco D'Amore infatti non ha abbandonato per sempre la serie che lo ha reso famoso, ma da personaggio protagonista diventa regista della prossima stagione. Gomorra, ...

Serie tv di aprile - ecco i titoli in uscita questo mese - : Andiamo a vedere quali sono i titoli già annunciati e più attesi del palinsesto che le grandi reti televisive e streaming si preparano a lanciare. aprile ricco di titoli interessanti. Serie tv in ...

Recuperi Serie A - ecco tutte le pagelle : blitz Fiorentina : Recuperi Serie A, ecco tutte le pagelle – Si sono conclusi i Recuperi validi per la giornata del campionato di Serie A. blitz della Fiorentina in onore di Davide Astori, Udinese sempre più in crisi e Oddo sulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il Cagliari, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del ...