Serie C Livorno | ritorna Sottil in panchina Esonerato Foschi

Serie C : Livorno e Padova ko - riprende la corsa del Lecce che allunga sul Trapani : ROMA - Stecca ancora il Livorno e la Robur Siena resta in vetta senza giocare, cade il Padova ma mantiene un margine di tutta tranquillità, mentre riparte la corsa del Lecce impegnato a tenere a bada ...

Serie C : il Lecce ko - Catania e Trapani si fanno sotto. Prosegue il duello fra Livorno e Siena : ROMA - La primavera, nel calcio, è da sempre il momento della verità per i campionati. E pare proprio non sottrarsi a questa regola neppure la Serie C, che ha mandato in scena la 32esima giornata, il ...

Video/ Viterbese Livorno (1-3) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Viterbese Livorno (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita della 32^ giornata di Serie C. Successo dei granata con doppietta di Murilo e Vantaggiato.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Un gol da Serie B : Livorno lanciato da Valiani - l'uomo che conquistò San Siro : Basti pensare al feeling che ha dimostrato di avere con uno degli stadi più importanti del mondo del calcio: San Siro . Valiani, infatti, è andato in rete per ben due volte alla Scala del calcio e ...

Video/ Alessandria Livorno - 5-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 31giornata - : Video Alessandria Livorno , 5-0, : highlights e gol della partita nella 31giornata della Serie C. Pesantissima tripletta di Fischnaller per i grigi!

Video/ Livorno Siena (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata) : Video Livorno Siena (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. ai granata basta la rete di Valiani firmata al 49'.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:36:00 GMT)

Serie C - Alessandria da sogno. Livorno-Siena 1-0 : decide Valiani : LIVORNO - Crisi finita per il Livorno , mentre il sogno dell' Alessandria continua. Sono questi i due verdetti del turno infrasettimanale del girone A di Serie C. La super sfida in vetta tra Livorno e ...

Il Livorno batte il Siena e riconquista lo scettro della Serie C / Twitter : Gol-partita di Valiani nei primi minuti della ripresa. La 'cura Foschi' è cominciata nel modo giusto

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata : il Livorno torna in testa - valanga Alessandria! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score. Nella 31^ giornata il Livorno batte il Siena e si riprende la vetta, l'Alessandria non si ferma e ne fa 5 alla Carrarese(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:12:00 GMT)

Serie C Livorno - ecco Foschi : «Felice di essere qui» : Livorno - "Quando sei richiamato in un posto dove hai lavorato, vuol dire che hai lasciato un buon ricordo e questo mi fa molto piacere. Vengo con entusiasmo e tanta carica agonistica e di vincere che ...

Serie C Livorno - che terremoto : via Sottil e il ds Facci : Livorno - Cambia tutto a Livorno . A poco più di 24 ore dalla partita decisiva con il Siena, il presidente Aldo Spinelli, con una mossa a sorpresa, ha esonerato l'allenatore Andrea Sottil e oggi sarà ...

Serie C Livorno - esonerato Sottil. Spinelli chiama Foschi : Livorno - Terremoto a Livorno . A quarantotto ore dal superderby con il Siena, quello della verità, Il presidente Aldo Spinelli ha esonerato l'allenatore Andrea Sottil . Al suo posto è stato chiamato ...

Video/ Giana Erminio Livorno (0-2) : highlights e gol della patita (Serie C 29^ giornata) : Video Giana Erminio Livorno (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie C. I granata tornano a vincere grazie a Murilo.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:56:00 GMT)