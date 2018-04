Serie C Catania-Juve Stabia 0-0 | Curiale non punge

Pallavolo maschile-Playout Serie A2 - il Club Italia Crai si gioca la salvezza con la Messaggerie Bacco Catania : La gara come di consueto sarà disponibile in streaming su Lega Volley Channel. Arbitri dell'incontro saranno Zingaro e Di Bari. Questo il calendario del play out che si disputerà al meglio delle ...

Serie C : altra trasferta senza tifosi - Catania e Trapani preparano le 5 giornate Video : In Serie C, il mese di aprile potrebbe risultare decisivo per le sorti di un intero #campionato, in tutti e tre i gironi. Oggi, 3 aprile, i riflettori sono puntati sul girone C che solo fino a poco tempo fa sembrava poter incoronare il Lecce quale squadra vincitrice. Invece, i giallorossi hanno sprecato molte occasioni di chiudere anzitempo il discorso della promozione diretta facendosi rimontare quasi tutto il vantaggio sulle immediate intrici ...

Risultati Serie C Girone C - il Lecce si ferma ancora : Catania e Trapani sempre più vicine [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Video/ Catania Paganese (6-0) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Catania Paganese (risultato finale 6-0): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata di Serie C. Calcio show in casa degli etnei, straripanti. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Serie C : il Lecce ko - Catania e Trapani si fanno sotto. Prosegue il duello fra Livorno e Siena : ROMA - La primavera, nel calcio, è da sempre il momento della verità per i campionati. E pare proprio non sottrarsi a questa regola neppure la Serie C, che ha mandato in scena la 32esima giornata, il ...

Risultati Serie C Girone C - il Catania mette pressione al Lecce : che blitz del Catanzaro [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate : diretta gol live score. Catania a valanga! Gironi B - C : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei Gironi B e C. Ci avviciniamo alla conclusione della stagione regolare, si torna in campo dopo il turno infrasettimanale(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:24:00 GMT)

Serie A2-M : Il Club Italia Crai chiude il girone salvezza contro Catania : Arbitri dell'incontro saranno Armandola e Mesiano, la diretta streaming, come di consueto, su Lega VolleyChannel. Classifica Pool C Materdominivolley.It Castellana Grotte , 23 P, 8 V, 3 S, , ...

Serie C - Catania - solo pari. Trapani ok di misura : BISCEGLIE - Il Catania non va oltre l'1-1 sul campo del Bisceglie nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C. Non basta il gol di Barisic perchè sui titoli di coda pareggia Delvino. Il Trapani ...

Serie C : Catania - Lo Monaco shock : "scippati dall'arbitro" Video : Il Catania pareggia sul campo del Bisceglie [Video] e a fine gara si scatena il malcontento degli etnei. Non solo in campo, dove ci sono stati alcuni istanti di tensione, ma anche tra i dirigenti ed i tifosi. Lo Monaco, nelle dichiarazioni ripprtate dal sito Cataniaunafede, ha parlato testualmente di scippo. Queste alcune delle sue dichiarazioni: il #Catania ha dominato in lungo ed in largo, solo la giornata infelicissima dell'arbitro ci ha ...

Serie C : Catania - Lo Monaco shock : "scippati dall'arbitro" : Il Catania pareggia sul campo del Bisceglie e a fine gara si scatena il malcontento degli etnei. Non solo in campo, dove ci sono stati alcuni istanti di tensione, ma anche tra i dirigenti ed i tifosi. Lo Monaco, nelle dichiarazioni ripprtate dal sito Cataniaunafede, ha parlato testualmente di "scippo". Queste alcune delle sue dichiarazioni: "il Catania ha dominato in lungo ed in largo, solo la giornata infelicissima dell'arbitro ci ha scippati ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa Video : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di #Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del #Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Video/ Catania Reggina (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata) : Video Catania Reggina (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Ci pensa Curiale a portare gli etnei alla vittoria con una doppietta. (Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:15:00 GMT)