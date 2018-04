Serie B | Avellino-Perugia 2-0 | esordio vincente per Foscarini | Video Goal

Serie B - Castaldo fa sorridere Foscarini : l'Avellino stende il Perugia : Una doppietta dell'attaccante regala i tre punti al tecnico all'esordio sulla panchina irpina

Serie B Avellino-Perugia - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : AVELLINO - Stasera, alle 20.30, Avellino - Perugia è il posticipo della trentaquattresima giornata del campionato cadetto. Al Partenio è una sorta di testacoda. L'Avellino ha raccolto una sola ...

Basket - Serie A : Milano e Venezia in volo. Brescia e Avellino in scia : Serie A Il nuovo calendario Dopo l'anticipo del sabato Virtus-Bologna-Cantù, con la vittoria della Red October preziosissima in chiave playoff, si completa oggi il 25° turno del campionato di Serie A, ...

Probabili Formazioni Avellino-Perugia - Serie B 09-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Avellino-Perugia, Serie B 2017/2018, 34^ Giornata ore 20.30: ai Lupi del nuovo tecnico Claudio Foscarini servono punti salvezza. Il trentaquattresimo turno di Serie B si conclude allo Stadio Partenio-Lombardi con la sfida tra i padroni di casa dell’Avellino e Perugia. I ”Lupi” sono reduci da due sconfitte consecutive in casa contro Parma e Bari che li ha relegati in zona play out con 36 punti ...

Diretta/ Avellino Cremona (risultato finale 95-72) streaming video e tv : show dei biancoverdi (Serie A1) : Diretta Avellino Cremona; info tv e stramine video. Si accende al Pala De Mauro la sfida della 25^ giornata di Serie A1: Vanoli senza Johnson Odom, out per squalifica.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:30:00 GMT)

Serie B Avellino - Foscarini nuovo tecnico al posto di Novellino : Avellino - L' Avellino ha esonerato l'allenatore Walter Alfredo Novellino . Al suo posto, fino alla conclusione della stagione in corso, la società bianco-verde ha ingaggiato Claudio Foscarini , 59 ...

Video/ Avellino Bari - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B recupero - : Video Avellino Bari , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita, recupero della Serie B. Galletti al successo al Partenio.