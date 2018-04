Serie A | Milan-Sassuolo 1-1 | Kalinic risponde a Politano

Serie A/ Le fatiche del Milan sembrano quelle di Mattarella - a Mazzarri il premio... lato B : Serie A, il punto di ALFREDO MARIOTTI sulla trentunesima giornata del campionato: la vittoria in extremis del Napoli tiene viva la corsa allo scudetto, l'Inter finisce ko contro il Torino(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Basket - Serie A : Milano e Venezia in volo. Brescia e Avellino in scia : Serie A Il nuovo calendario Dopo l'anticipo del sabato Virtus-Bologna-Cantù, con la vittoria della Red October preziosissima in chiave playoff, si completa oggi il 25° turno del campionato di Serie A, ...

Basket - Serie A Milano sull ottovolante - ma Venezia e Avellino non perdono terreno : ROMA - Non steccano le prime della classe nella 25esima giornata del massimo campionato di pallacanestro. Milano sale sull'ottovolante , nel senso di affermazioni consecutive, e difende il suo primato ...

Serie A Milan-Sassuolo 1-1 - il tabellino : MILANO - Il Milan di Gattuso non riesce a conquistare i tre punti in casa contro il Sassuolo e si deve accontentare di un pareggio per 1-1. Ad andare in vantaggio è la compagine di Iachini , che ...

Basket - 25a giornata Serie A 2018 : Milano supera Torino - Venezia sbanca Reggio Emilia. Vittoria importante per Pesaro : Anche dopo la 25a giornata continua il duello a distanza tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Reyer Venezia. L’Olimpia ha superato in casa la Fiat Torino per 90-78 al termine di una partita che si è decisa nel finale, quando i canestri di Andrew Goudelock (top scorer con 23 punti) ed Andrea Cinciarini (14) hanno costruito il break decisivo per la formazione di Pianigiani. Anche la Reyer ha fatto sua la partita con Reggio Emilia nel ...

Video Gol Milan-Sassuolo1-1 : Highlights e Tabellino 31^giornata Serie A 08-04-2018 : Risultato Finale Milan-Sassuolo 1-1 : Cronaca e Video Gol Politano, Kalinic 31° Giornata Serie A 08 Aprile 2018 Milan-Sassuolo 1-1. E questo il risultato finale, il Milan trova il gol negli ultimi minuti di gioco grazie ad un ‘rigenerato’ Kalinic, che risponde al momentaneo vantaggio del Sassuolo firmato Politano. La punta croata era in continua contestazione ma oggi ha salvato la banda di Gattuso. Il Milan in tutta la partita ...

Serie A - Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano : MILANO - Terza partita senza vittoria per il Milan , che dopo la sconfitta con la Juventus e il pari nel derby con l'Inter resta a secco anche con il Sassuolo : solo un pareggio, oltretutto in rimonta ...

DIRETTA / Olimpia Milano Torino (risultato finale 90-78) : ottovolante EA7 - battuta la Fiat! (Serie A1) : DIRETTA Olimpia Milano Torino, risultato finale 90-78: per la EA7 ottava vittoria consecutiva e primo posto ancora più blindato, la Fiat rischia ora di non fare nemmeno i playoff(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:15:00 GMT)

