Serie A Dino Baggio | «Scudetto? Si decide tutto nello scontro diretto Juventus-Napoli»

Serie A Dino Baggio : «Scudetto? La Juventus resta superiore» : Dino Baggio , ex centrocampista di Juve, Inter, Lazio, Parma e vicecampione del mondo a Usa '94, è stato ospite questa mattina della trasmissione 'Pezzi da 90' condotta da Massimo Boccucci sull'...

Serie B - RedBull B-Best : Gilardino vince il contest della 33ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 33ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Serie B da amarcord : Reginaldo - Gilardino e Caracciolo protagonisti : Serie B da amarcord: Reginaldo, Gilardino e Caracciolo protagonisti La Serie B dell’Empoli che vola e del Palermo che insegue la Serie A lottando col Frosinone è un campionato che sta sfornando giovani talenti da seguire, ma non solo. La cadetteria mai come in questa stagione ha ridato luce a protagonisti delle scorse stagioni. Se […]

Serie B - Caracciolo-Gilardino-Reginaldo. Quando il gol non ha età : "Il più bel gol della mia carriera? In B sicuramente" ha scherzato il campione del mondo 2006, al primo anno in assoluto tra i cadetti dopo una carriera super. Il violino, insomma, suona ancora. Anzi,...

Serie B Palermo - Tedino : «Sempre pronti a superare gli ostacoli» : Palermo - "Dobbiamo sempre essere bravi a fare questo tipo di lavoro. Ho il dovere di migliorare tutti i giocatori e portarli al 101%" Il tecnico del Palermo , Bruno Tedino , parla così a Sky dopo la ...

Serie B Palermo - Tedino : «Serve la testa per battere il Frosinone» : Palermo - Il Palermo non può sbagliare. In caso di sconfitta contro il Frosinone, i rosanero scenderebbero a -9 punti dalla vetta. Così Bruno Tedino : 'Abbiamo voglia di confrontarci contro una ...

Karate - Series A Salisburgo 2018 : Silvia Semeraro si conferma ai vertici nel kumite e sale sul secondo gradino del podio nei -68 kg : La seconda giornata di gare a Salisburgo (Austria) per la Series A di Karate regala un altro podio all’Italia, con il secondo posto di Silvia Semeraro nel kumite -68 kg. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dal kumite femminile, dove Silvia Semeraro si conferma tra le migliori al mondo nella categoria di peso dei -68 kg. L’azzurra ha vinto la proprio pool grazie alle vittorie in successione con la rappresentante di Hong ...

Serie B Palermo - Tedino : «Ora serve la sostanza» : Palermo - "Capisco la situazione del momento, ma dobbiamo restare concentrati sul Parma , un avversario molto forte". Il tecnico del Palermo , Bruno Tedino , fa così il punto della situazione in casa ...