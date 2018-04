Serie A Cagliari | al rientro da Verona squadra contestata

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Video Verona Cagliari (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Successo scaligero con Romulo, in rete su rigore.

Serie A Cagliari - Lopez : «Andiamo in ritiro : tutti d'accordo» : VERONA - Il Cagliari perde una gara importantissima contro il Verona di Pecchia . Lopez ha commentato il risultato e ha annunciato il ritiro: 'C'era tanto in gioco, difficile vedere del bel calcio in ...

Serie A Verona - assenti Calvano e Valoti : rischiano di saltare Cagliari : Verona - Dopo la sconfitta maturata sul campo del Benevento, il Verona è tornato ad allenarsi questo pomeriggio a Peschiera. La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia , si è divisa in due gruppi: chi è ...

Serie A Cagliari - personalizzato per Cigarini - Farias e Han : Cagliari - Cagliari immediatamente al lavoro dopo la gara con il Genoa, in vista della gara di domenica prossima contro l'Hellas Verona . Ad Asseminello, nella mattinata di oggi, i rossoblù ...

Video Genoa Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita di Marassi. Vittoria che vale la salvezza per il Grifone: al 90' è Medeiros a risolvere le cose

Serie A Cagliari - Lopez : «Genoa - il risultato è ingiusto» : GENOVA - "È difficile parlare quando perdi, questo risultato è ingiusto, ma questa era una partita difficile". Diego Lopez prova a giustificare così il Cagliari dopo il ko di Marassi contro il Genoa, ...

Serie A Genoa-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : GENOVA - Oggi alle 18.30 si recupera Genoa - Cagliari , gara valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Poco tempo per recriminare sul pareggio casalingo con la Spal per il Grifone. Un'...

Recupero Serie A - le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : Recupero Serie A, LE probabili formazioni- Squadre in campo per il Recupero dei match rinviati dopo la tragedia Astori. Sfida per l”Europa tra Atalanta e Sampdoria. Sfida che profuma di salvezza tra Genoa e Cagliari, con i sardi risucchiati nella zona calda della classifica dopo la sconfitta interna contro il Torino. Oggi sarà al volta […] L'articolo Recupero Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e ...

Probabili formazioni Genoa Cagliari: quote e ultime novità live sulle mosse di Ballardini e Lopez, i loro titolari per il match di Marassi (recupero Serie A)

Video Cagliari Torino (risultato finale 0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Ci pensa Obi a chiudere il match per i granata all'88'.

Serie A Cagliari - Lopez : «Non siamo stati squadra contro il Torino» : Cagliari - Diego Lopez commenta così il poker incassato dal Cagliari : 'Abbiamo fatto un buon primo tempo dove siamo arrivati in porta, avremmo potuto segnare. Eravamo bene in partita, avevo chiesto ...