abruzzolive

: Serie A, Amicacci batte Santo Stefano in gara 1 di semifinale scudetto - QuotidianiLive : Serie A, Amicacci batte Santo Stefano in gara 1 di semifinale scudetto - LucaMaggitti : Basket in carrozzina – Serie A1 – Deco Group Amicacci Giulianova SEMIFINALE SCUDETTO: AMICACCI CORSARI! Gara 1 racc… - LucaMaggitti : Basket in carrozzina – Serie A1 – Deco Group Amicacci Giulianova SEMIFINALE SCUDETTO: AMICACCI CORSARI! Gara 1 rac… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Giulianova. Fondamentale vittoria della DECO Groupsul parquet di Porto Potenza Picena che fa sua1 dicontro laSport in un match giocato con autorità contro un grande avversario. La situazione nellaè adesso decisamente favorevole alla squadra abruzzese che ha a disposizione2 in casa per ottenere ...