Serie A | 31^ giornata | Politano chiama | Kalinić risponde

Video Gol Milan-Sassuolo1-1 : Highlights e Tabellino 31^giornata Serie A 08-04-2018 : Risultato Finale Milan-Sassuolo 1-1 : Cronaca e Video Gol Politano, Kalinic 31° Giornata Serie A 08 Aprile 2018 Milan-Sassuolo 1-1. E questo il risultato finale, il Milan trova il gol negli ultimi minuti di gioco grazie ad un ‘rigenerato’ Kalinic, che risponde al momentaneo vantaggio del Sassuolo firmato Politano. La punta croata era in continua contestazione ma oggi ha salvato la banda di Gattuso. Il Milan in tutta la partita ...

Video Gol Udinese – Lazio 1 – 2 : Highlights e Tabellino 31^ Giornata Serie A 8-4-18 : Risultato finale Udinese – Lazio 1 – 2: Cronaca e Video Gol Lasagna, Immobile, Luis Alberto, 31^ Giornata Serie A 8 Aprile 2018 Missione compiuta per la Lazio , che conclude nel migliore dei modi una settimana perfetta; dopo aver battuto Benevento e Salisburgo, i laziali sbancano la Dacia Arena e salgono al terzo posto, scavalcando l’Inter e raggiungendo i cugini della Roma, mentre per l’ Udinese arriva l’ottava ...

Serie A - 31^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Napoli rimonta all’ultimo respiro - Inter ko a Torino : Quattro partite nella domenica calcistica in Serie A, valide per il 31° turno, prima dei posticipi delle ore 18.00 tra Udinese e Lazio e delle ore 21.00 tra Milan e Sassuolo. Il Napoli , soffrendo tantissimo, la spunta al San Paolo contro il Chievo 2-1. Dopo il gol al 73′ di Stepinski, gli uomini di Maurizio Sarri riescono a ribaltare il punteggio grazie al gol di Milik e Diawara, rimanendo a -4 dalla Juventus e tenendo ancora aperto il ...

Serie A - 31^ giornata LIVE : il Napoli chiamato a rispondere alla Juventus : Serie A, 31^ giornata LIVE, continua il programma valido per la 31^ giornata del massimo campionato italiano, nel lunch match in campo Torino ed Inter, buona prestazione della squadra di Luciano Spalletti ma a vincere sono stati i granata grazie alla rete di Ljajiic. Il Napoli in campo contro il Chievo e chiamato a rispondere al successo della Juventus contro il Benevento. Scontro fondamentale per la salvezza quello tra Verona e Cagliari, così ...