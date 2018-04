Sempre più famiglie vittime della corruzione in Sanità

Christie’s - l’autoritratto di Picasso diventerà il quadro più costoso di Sempre : Un quadro di Pablo Picasso del 1943, un autoritratto dipinto quando temeva di essere deportato dai nazisti, sarà messo all'asta New York da Christie's il prossimo 15 maggio. Settanta milioni di dollari la base d'asta che probabilmente farà di questo dipinto il più costoso di sempre.Continua a leggere

Jonathan Kashanian/ Il concorrente Sempre più isolato in Honduras (Isola dei famosi) : Jonathan Kashanian, il concorrente sempre più isolato in Honduras. La lite con Bianca Atzei crea ancora molte polemiche all'interno del gruppo del programma di Canale 5. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:33:00 GMT)

Udinese-Lazio 1-2 - Immobile-Luis Alberto e la squadra di Inzaghi va : Oddo Sempre più in crisi [FOTO] : 1/11 LaPresse ...

Salute - Italia Sempre più anziana. Demenza per un over80 su quattro : Italia sempre più anziana: aumentano ictus, lesioni del midollo spinale e sclerosi multipla. In Italia è affetto da una Demenza un over80 su 4, ma nell'arco di 25 anni i casi raddoppieranno. Oggi più ...

Il 'Signore degli Anelli' sarà una serie tv - la più costosa di Sempre : Nelle guerre dello streaming Amazon porta in tv a carissimo prezzo il 'Signore degli Anelli": la divisione televisiva del colosso dell'e-commerce ha strappato a Netflix, Hbo, Apple e Disney i diritti ...

Italia Sempre più anziana. Demenza per un over80 su quattro : Roma, 7 apr. , askanews, Italia sempre più anziana: aumentano ictus, lesioni del midollo spinale e sclerosi multipla. In Italia è affetto da una Demenza un over80 su 4, ma nell'arco di 25 anni i casi ...

Benevento-Juventus 2-4 : triplo Dybala e un gollasso di Douglas Costa stendono le Streghe. Bianconeri Sempre più primi - Video e Gol - : Notizie sul tema Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Benevento-Juventus probabili formazioni: le ultime dal Vigorito Juventus, Marotta blinda Allegri: 'Resterà al 100%' ...

In India Hitler va Sempre più di moda : Da diverso tempo in alcune zone dell'Asia, del Medio Oriente e dell'Africa il ruolo storico di Adolf Hitler sta venendo sempre di più riabilitato. Il fatto è che ciò non significa che vengano giustificati i massacri e le politiche discriminatorie perseguite dal Terzo Reich ma che, semmai, la stessa figura storica di Hitler venga considerata come 'icona' della lotta all'imperialismo occidentale. Difatti, bisogna ricordare che storicamente Hitler ...

“La sconfitta più grande”. Sossio Aruta senza freni. Al trono over veste i panni del seduttore incallito - quindi viene Sempre attaccato senza pietà. Ma forse non tutti conoscono il passato e soprattutto il presente del cavaliere chiacchieratissimo : Al trono over di Uomini e Donne Sossio Aruta si distingue sempre. Lì, nello studio di Maria De Filippi, ha ormai la fama di seduttore e, per questo motivo, finisce spesso tra le polemiche e viene attaccato ‘senza pietà’ da Tina Cipollari. Molti si ricordavano del 47enne campano per il calcio (milita tuttora nella Torrese e anni fa ha partecipato anche al reality “Campioni, il sogno”), ma ormai è più famoso per le ...

Calciomercato Roma - Raiola a Trigoria : Balotelli Sempre più vicino : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dalla pesante sconfitta nella gara di Champions League ai quarti di finale contro il Barcellona, la qualificazione è compromessa, serve più di un’impresa per superare il turno, adesso tutto sul campionato con l’obiettivo di qualificarsi nelle prime quattro posizioni. Nel frattempo si avvicina sempre di più il colpo per la prossima stagione, stiamo parlando dell’attaccante Mario ...

Tim Sempre più vicina a Open Fiber : Bernabè e Bassanini 'dei ex machina' della newco : Da parte sua il senatore di Fi Maurizio Gasparri , sottolinea che 'c'è da guardare con grande attenzione a ciò che sta accadendo sulla rete e ciò richiederebbe una guida politica che, rispettosa ...

Jersey e Geordie Shore : quando sintonizzarsi sul venerdì più pazzo di Sempre : Se negli ultimi giorni non hai vissuto sulla Luna, hai sicuramente visto che la gang di Jersey Shore è tornata con un’epica Family Vacation – (puoi rivedere subito la prima puntata cliccando qui) – e il venerdì sera adesso raddoppia la dose di Shore! [arc id=”27d0bbc2-7e45-483c-9c30-72ab1a7bb2fe”] Sì perché Geordie Shore 16 è già iniziato e adesso si sposta per fare spazio all’arrivo dei ragazzi di Jersey ...

DESPACITO È IL VIDEO PIÙ VISTO DI Sempre SU YOUTUBE/ Oltre 5 miliardi di views per la canzone dei record! : Con Oltre 5 miliardi di visualizzazioni, DESPACITO è la canzone più cliccata su YOUTUBE, dove è riuscita a superare "See You Again" di Wiz Khalifa e e "Shape of You" di Ed Sheeran(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:11:00 GMT)

Governo ancora lontano - ma tra gli elettori Lega e Cinque Stelle hanno Sempre più consenso : Secondo un sondaggio dell’istituto Demopolis Cinque Stelle e Lega incasserebbero alla Camera il 35% e il 20%, in rialzo del 2,3% e del 2,6% rispetto a un mese fa. Pd e Forza Italia, al contrario, perderebbero ancora terreno...