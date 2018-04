Secret OF MANA REMAKE si aggiorna da oggi : A partire da oggi, è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per SECRET OF MANA, il quale porta la versione del gioco alla 1.02. Prima di lasciarvi al changelog, vi anticipiamo che l’update arriverà a breve anche su PSVITA e PC. SECRET of MANA REMAKE: Il changelog del nuovo aggiornamento Di seguito il changelog del nuovo update: Ridotta la frequenza di errori riscontrati durante la riproduzione del ...

Secret of Mana : sta per arrivare la patch 1.02 : La patch 1.02 per Secret of Mana arriverà a marzo e come riporta anche Dualschockers correggerà diversi glitch e bug che hanno afflitto il gioco fin ad ora.La patch arriverà per la versione rimasterizzata del gioco, uscita per PS4, PS Vita e PC. Essa contiene una miriade di miglioramenti sia al gameplay che dal punto di vista tecnico, tra cui la correzione ad un errore che causava una schermata di blackout dopo essere stati rianimati e il cambio ...

Secret of Mana : Recensione - Trailer e Gameplay : A distanza di molti anni dal lancio del titolo originario, Secret of Mana torna alla luce su PC, PSVITA e PS4 con un Remake, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Secret of Mana Recensione Il gioco inizia con l’estrazione della Spada nella Roccia, la quale scatena l’ira degli dei e l’invasione del continente da parte di terrificanti mostri. Nel corso dell’avventura siamo chiamati a ...

Il remake di Secret of Mana è disponibile da oggi : Square Enix ha pubblicato oggi Secret of Mana, il remake integrale del celebre capitolo della serie Mana uscito originariamente nel 1993. Il gioco ripropone l'esperienza completa di quest'avventura leggendaria ad un pubblico moderno, ed oltre alla storia classica e piena di magia e alle modalità single player e multiplayer offline, offre molteplici novità rispetto al capitolo originale.I personaggi principali Randi, Primm e Popoi sono riproposti ...